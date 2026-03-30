이프아이 '헤이지' 콘셉트 포토 공개…청순·몽환 매력

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이프아이가 세 번째 EP '애즈 이프(As if)' 발매를 앞두고 콘셉트 포토를 공개했다.

이프아이는 공식 SNS를 통해 세 번째 EP '애즈 이프'의 콘셉트 포토를 순차적으로 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 이번 콘셉트 포토는 타이틀곡 '헤이지 (데이지)'의 감정선을 시각적으로 풀어낸 데이지 버전과 헤이지 버전 두 가지로 구성돼, 서로 다른 무드 속에서 이프아이만의 청순하고도 몽환적인 매력을 입체적으로 구현해 독보적 클래스를 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 이프아이. [사진=하이헷엔터테인먼트] 2026.03.30 moonddo00@newspim.com

먼저 데이지 버전은 흐릿하게 번지는 빛과 녹아내리는 듯한 무드 속에서 이프아이의 서정적인 눈빛과 감성적인 포즈로 한 편의 아트 필름 같은 장면을 완성했다. 반면 헤이지 버전은 순수한 감정이 투명하게 스며든 듯한 분위기 속에서 한층 맑고 은은한 아우라를 발산하는 이프아이의 모습이 시선을 사로잡는다. 감각적인 스타일링과 부드러운 조명, 청초한 비주얼이 어우러지며 이프아이만의 감성적이면서도 세련된 콘셉트 포토를 완성했다.

특히 이번 포토를 통해 이프아이는 물오른 인형 비주얼을 앞세워 '전원 센터 비주얼'이라는 수식어를 다시 한 번 입증했다. 순백의 의상을 입은 멤버들은 청순한 무드를 기본으로 하면서도, 카메라를 응시하는 눈빛만큼은 매혹적인 매력을 더해 한층 성숙해진 분위기를 예고했다. 멤버 각자의 개성이 살아 있으면서도 팀으로 모였을 때 더욱 강력해지는 비주얼 시너지가 시선을 압도한다.

앞서 이프아이는 세 번째 EP '애즈 이프'의 트랙리스트를 공개하며 오는 4월 15일 컴백을 공식화했다. 이번 앨범에는 '아이 윌 비 데어(I'll Be There)'를 시작으로 타이틀곡 '헤이지 (데이지)', '파담 파담(Padam Padam)', '터치(Touch)', '포에버 어스(Forever Us)'까지 총 5곡이 수록되며, 보다 확장된 음악적 스펙트럼을 예고한다.

소속사는 "이프아이가 세 번째 EP '애즈 이프'를 통해 한층 성숙해진 감성과 비주얼, 퍼포먼스를 선보이기 위해 만반의 준비를 마쳤다"며 "이번 3집은 이프아이만의 색깔과 정체성이 한층 또렷해진 앨범이다. 이프아이만의 매력을 보다 선명하게 보여드릴 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

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