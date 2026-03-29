[프로야구] 끝없이 달아오르는 열기... 2년 연속 개막 2연전 전 구장 매진

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026시즌 프로야구의 개막 2연전이 이틀 연속 전 경기 매진을 기록하며 팬들의 높은 관심을 다시 한 번 입증했다.
한국야구위원회(KBO)는 29일 "토·일요일 기준으로 열린 개막 시리즈에서 이틀 연속 전 경기 매진이 나온 것은 역대 두 번째 사례"라며 "지난 2025시즌에 이어 2년 연속 기록"이라고 발표했다.
올 시즌 정규리그는 28일 막을 올렸다. 개막 2연전은 잠실(KT-LG), 인천(KIA-SSG), 대구(롯데-삼성), 창원(두산-NC), 대전(키움-한화) 등 5개 구장에서 동시에 진행됐다.
전날에 이어 29일 경기 역시 전 구장이 만원 관중으로 가득 찼다. 잠실구장에는 2만3750명, 대구 삼성 라이온즈파크에는 2만4000명이 입장하며 가장 많은 관중을 기록했다. 이어 인천 2만3000명, 창원 1만8128명, 대전 1만7000명이 각각 경기장을 찾으며 이날 하루에만 총 10만5878명이 야구장을 찾았다.
이로써 개막 2연전 전체 관중 수는 10경기 합계 21만1756명으로 집계됐다. 이는 토·일요일 개최 기준 역대 개막 시리즈 관중 기록 가운데 세 번째에 해당하는 수치다. 역대 최다 기록은 2025년의 21만9900명이며, 2019년의 21만4324명이 뒤를 잇고 있다.
올 시즌 흥행은 이미 시범경기 단계에서부터 예고됐다. 올해 시범경기에는 총 60경기 동안 44만247명의 관중이 입장해 역대 최다 기록을 경신했다. 이는 기존 최고 기록이었던 2025년 32만1763명을 크게 뛰어넘는 수치다.
특히 지난 22일에는 하루 동안 열린 5경기에만 8만3584명이 몰리며 시범경기 일일 최다 관중 기록까지 새로 작성됐다.
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