프로야구 개막전 찾은 최휘영 장관 "암표 불공정 거래 반드시 개선"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 =최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 서울 잠실야구장에서 열린 '2026 신한SOL KBO리그' 개막전(LG 트윈스 대 KT 위즈)을 찾아 프로야구 새 시즌 개막을 축하하고 선수단을 격려했다.
최휘영 장관은 이날 구단 관계자들을 만나 시즌 준비에 대한 노고를 치하한 뒤, 관람객 입장에서 입장 동선, 좌석 운영, 안전관리, 편의시설 등 경기장 관람환경 전반을 직접 점검했다.
이어 한국야구위원회(KBO) 허구연 총재, LG 트윈스 김인석 대표이사 등 현장 관계자들과 간담회를 열었다. 이 자리에서는 ▴팬 중심 관람환경 조성 ▴경기장 시설 및 기반 확충 ▴구단 경쟁력 및 자생력 강화 ▴유소년·선수 육성 기반 확대 등 프로야구의 지속 성장을 위한 과제들이 논의됐다. 참석자들은 증가하는 관람 수요를 지속 가능한 성장으로 이어가기 위해 관람 편의 개선과 공정한 관람 질서 확립이 병행돼야 한다는 데 공감했다.
최 장관은 특히 스포츠 관람권의 부정 구매·판매를 금지하는 '국민체육진흥법' 개정안이 지난 2월 27일 공포돼 오는 8월 28일 시행을 앞둔 만큼, 프로야구계의 적극적인 동참을 촉구했다. 작년 한 해 1270만 명 이상이 찾은 국민 스포츠인 프로야구에서 건전하고 공정한 관람 질서를 정착시키려면 협회와 구단의 역할이 중요하다는 점에도 의견이 모였다.
KBO는 경찰청과 암표 근절 업무협약을 체결하고, 개막전과 한국시리즈 등 주요 경기 현장 단속과 함께 구단 홈페이지·경기장 전광판을 통한 대국민 홍보에 나서는 등 자율적 대응을 강화하고 있다.
최 장관은 "2026년 프로야구 개막을 축하드린다. 암표와 같은 불공정 거래는 반드시 개선해야 할 과제"라며 "팬들이 안심하고 공정하게 경기를 즐길 수 있도록 현장 점검과 제도 개선을 지속하겠다"고 밝혔다. 이어 "프로야구를 비롯한 프로스포츠가 국민과 함께 꾸준히 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.
fineview@newspim.com