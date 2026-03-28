[프로야구] 10년 만에 삼성 돌아온 최형우, 역대 최고령 타자 출장 기록 경신

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 10년 만에 친정팀으로 복귀한 최형우가 개막전 무대를 통해 KBO리그 역사에 또 하나의 이정표를 세웠다.
최형우는 28일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 쏠뱅크 KBO리그 롯데와의 개막전에 6번 지명타자로 선발 출전했다. 2016년 이후 무려 10년 만에 삼성 유니폼을 다시 입고 나선 경기였기에 팬들의 관심도 남달랐다.
첫 타석에 들어서는 순간부터 분위기는 뜨거웠다. 팀이 0-2로 뒤진 1회말 2사 1, 2루 상황에서 타석에 들어선 최형우는 대구 홈팬들의 뜨거운 환호를 받았다. 그는 타격에 앞서 주심에게 양해를 구한 뒤 1루와 3루, 그리고 중앙 관중석을 향해 차례로 고개 숙여 인사하며 복귀를 반겨준 팬들에게 감사의 뜻을 전했다.
이날 경기는 기록적인 의미도 컸다. 1983년생인 최형우는 만 42세 3개월 12일의 나이로 선발 라인업에 이름을 올리며 KBO리그 역대 최고령 타자 출장 기록을 경신했다. 종전 기록은 추신수가 보유하고 있던 42세 2개월 17일이었다.
여기서 멈추지 않는다. 최형우는 최고령 안타와 최고령 홈런 기록 경신도 가시권에 두고 있다. 이 역시 추신수가 보유 중인 기록으로, 안타는 42세 1개월 26일, 홈런은 42세 22일에 작성된 바 있다. 현재의 나이를 고려하면 언제든 새 기록이 나올 수 있는 상황이다.
첫 타석 결과는 아쉬웠다. 롯데 선발 엘빈 로드리게스를 상대한 최형우는 초구 스트라이크를 지켜본 뒤 두 번째 공을 공략했지만, 타구는 좌익수 뜬공으로 이어지며 물러났다.
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