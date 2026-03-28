[프로야구] '개막전 유일 토종 선발' NC 구창모, 두산 상대 5이닝 2피안타 무실점 쾌투

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 NC 다이노스의 좌완 에이스 구창모가 개막전에서 완벽한 투구 내용을 보여줬다.
구창모는 28일 창원 NC파크에서 열린 2026 KBO 정규시즌 두산 베어스와의 개막전에서 선발 투수로 등판해 87개의 공을 뿌리며 5이닝 2피안타 1볼넷 3탈삼진 무실점으로 호투했다.
이날 KBO 정규시즌 개막전에서 선발로 나선 한국인 투수는 구창모가 유일하다. 나머지 9개 구단은 모두 외국인 투수가 선발로 나섰다.
1회 구창모는 두산 박찬호를 3루 땅볼로 잡았으나 정수빈에게 9구 승부 끝에 볼넷을 내줬다. 그러나 후속 타자 다즈 카메론을 8구 끝에 삼진으로 처리했고, 양의지는 좌익수 플라이로 아웃시키며 1회를 마쳤다.
2회 2회에는 강승호와 양석환을 범타 처리했지만, 박준순에게 좌전 안타를 맞았다. 그러나 후속 타자 안재석을 유격수 플라이로 잡으며 이닝을 마쳤다.
3회초는 완벽했다. 박지훈을 유격수 땅볼, 박찬호는 중견수 플라이, 정수빈은 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 첫 삼자 범퇴 이닝을 만들었다.
4회에는 위기 관리 능력을 보여줬다. 카메론에게 2루타를 맞아 처음으로 득점권에 주자를 내보냈다. 그러나 양의지를 중견수 플라이로 아웃, 강승호는 삼진 아웃, 양석환은 중견수 플라이로 연달아 잡아내며 실점하지 않았다.
5회에는 세 타자를 모두 범타로 처리하며 이닝을 마쳤고 6회 배재환에게 공을 넘겼다. 5이닝 87개를 던진 후 이날 등판을 마쳤다.
구창모는 다소 갑작스럽게 개막전 선발 등판을 준비했다. 외국인 투수 라일리 톰슨이 개막전 등판이 유력했으나 복사근 통증으로 전력에서 이탈했다.
NC가 국내 투수를 개막전 선발로 내보낸 건 2014시즌 이재학 이후 12년 만이다. 홈 개막전으로는 2020시즌 이재학 이후 6년 만이다.
개막전 유일 토종 선발로 관심을 모은 가운데 구창모는 이날 두산 타선을 5이닝 간 잠재우며 '건강한' 구창모의 위력을 NC 팬들에 제대로 입증했다.
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