전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로야구] '에이스' 구창모, KIA전 4.2이닝 무실점…외인 변수 속 NC 선발진 희망

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

최고 구속 145km 기록

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 NC 다이노스의 토종 에이스 구창모가 건강하게 시즌을 시작하고 있다.

구창모는 16일 창원 NC파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 시범경기에 선발 등판해 4.2이닝을 완벽하게 던졌다. 

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= NC '돌아온 에이스' 구창모가 6일 삼성과 와일드카드 결정전 1차전 원정경기에서 힘차게 공을 던지고 있다. [사진=NC] 2025.10.06 zangpabo@newspim.com

이날 구창모는 18타자를 상대하며 4.2이닝 4안타 1볼넷 1삼진 무실점으로 호투했다. 69개의 공을 뿌리며 어깨 컨디션에 이상이 없음을 증명했다. 포심 패스트볼은 시속 145km까지 기록했다.

구창모는 1회 중견수 뜬공-유격수 땅볼-2루수 땅볼로 KIA 1~3번을 삼자범퇴 처리하며 산뜻하게 출발했다.

2회에는 나성범을 플라이로 잡은 후 김선빈에게 스트레이트 볼넷을 내줬지만, 후속타자 윤도현을 병살로 처리하며 2이닝 연속 삼자범퇴를 만들었다.

3회에는 이창진과 김태군을 범타 처리 한 후 박민에게 내야 안타를 허용했다. 그러나 후속타자를 3구 삼진처리하며 이닝을 마쳤다.

4회, 구창모는 김호령에게 안타를 맞으며 처음으로 선두타자 출루를 허용했다. 후속 타자 카스트로에게 땅볼을 유도했으나 주자만 처리하고 타자 주자를 잡지 못했다. 이후 나성범에게 초구를 공략 당해 1사 주자 1, 2루 위기를 맞았다. 그러나 구창모는 김선빈을 우익수 플라이 아웃, 윤도현을 유격수 라인드라이브 아웃으로 잡아내며 위기를 탈출했다.

5회에는 이창진과 김태군을 땅볼 유도하며 삼자범퇴로 이닝을 마치는 듯했지만 박민에게 안타를 맞았다. NC 이호준 감독은 무리하지 않고 구창모를 교체했다. 이후 이준혁이 올라와 제리드 데일을 땅볼처리하며 이닝을 마쳤다.

구창모는 2015년 KBO 신인드래프트2차 1라운드 전체 3순위로 NC의 지명을 받아 데뷔했다. 이후 2019년을 기점으로 팀의 에이스로 거듭났다. 2020시즌에는 15경기 9승 0패 평균자책점 1.74를 기록하며 NC 창단 첫 통합우승에 기여했다.

그러나 매 시즌 크고 작은 부상에 시달리며 꾸준함을 보여주지 못했다. 상무 입대 후에도 재활에 대부분의 시간을 할애하며 비판을 받기도 했다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= NC '돌아온 에이스' 구창모가 6일 삼성과 와일드카드 결정전 1차전 원정경기에서 힘차게 공을 던지고 있다. [사진=NC] 2025.10.06 zangpabo@newspim.com

구창모는 전역 후에도 팔꿈치 통증으로 복귀가 늦어졌다. 결국 2025년 9월이 돼서야 복귀했다. 대신 성적은 준수했다. 구창모는 투구 수 제한 속에서 14.1이닝 1승 무패 평균자책점 2.51로 활약하며 팀의 포스트시즌 진출에 힘을 보탰다.

2026시즌을 대비하며 열심히 몸을 만든 구창모는 이날 KIA타선을 틀어막고 NC팬들에 에이스의 복귀를 알렸다. 

NC 외국인 투수들이 모두 시범경기에서 부진한 모습을 보였다. 아시아쿼터 토다는 3.1이닝 3실점, 라일리는 3.1이닝 5실점, 테일러 3이닝 2실점을 각각 기록했다. 외국인 투수들이 기대에 못 미치고 있다. 

그만큼 구창모의 활약이 중요해졌다. 외국인 투수들의 컨디션을 장담할 수 없는 상황에서 선발의 중심을 맡아야 한다.

관건은 구창모의 몸상태다. 구창모는 데뷔 이후 단 한 번도 정규 이닝(144이닝) 이상 던진 이력이 없다. 하지만 건강한 구창모는 리그 최정상급 좌완 선발이다. 구창모가 '유리몸' 꼬리표를 떼느냐에 NC의 한 시즌이 달렸다 해도 과언이 아니다.

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동