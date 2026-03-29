[프로야구] 창원시, NC파크 구조물 추락 사고 1주기 추모식 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 지난해 창원NC파크 구조물 추락 사고로 20대 관중이 숨진 지 1년이 지났다. 이에 창원시와 창원시설공단은 추모 행사를 열어 희생자를 기렸다.
창원시는 29일 창원NC파크 내 화합의 탑 일원에서 사고 희생자 1주기 추모식을 진행했다. 행사에는 장금용 창원시장 권한대행을 비롯해 유가족, 시민, 야구팬들이 참석했다.
앞서 지난해 3월 29일 창원NC파크에서는 경기 도중 3루 측 매점 외벽에 설치된 구조물(루버)이 추락해 관중 3명이 다쳤고, 이 가운데 20대 관중 1명이 치료 중 숨졌다.
추모식은 국민의례와 묵념을 시작으로 추모사, 유가족 편지 낭독, 헌화 및 분향 순으로 진행됐다.
장 권한대행은 추모사에서 "그날의 아픔은 모두에게 깊은 슬픔이자 무거운 책임을 남겼다"며 "공공시설물 안전 관리 체계를 더욱 강화해 같은 비극이 반복되지 않도록 하겠다"고 밝혔다.
유가족의 편지가 낭독되는 순간 행사장은 숙연해졌다. 참석자들 상당수가 눈물을 훔쳤다.
추모 벽에는 시민들이 남긴 "더 이상 아픔이 없기를 바란다", "고인의 명복을 빈다" 등의 메모가 이어졌고, 일부 야구팬들은 국화를 들고 찾아와 헌화하며 애도의 뜻을 전했다.
정치권에서도 추모에 동참했다. 더불어민주당 김경수 경남지사 후보는 현장을 찾아 헌화와 분향에 참여했다.
구단도 별도의 추모를 진행했다. NC 다이노스 이진만 대표와 임선남 단장, 이호준 감독, 주장 박민우 등 선수단과 직원들은 이날 두산 베어스와 경기를 앞두고 사고 지점에서 묵념과 헌화를 실시했다.
시는 이날 오후 5시 30분까지 추모 공간을 개방해 시민들이 자율적으로 헌화와 묵념에 참여할 수 있도록 했다. 또 지난 23일부터 31일까지 시청사와 구장에 추모 현수막을 게시했으며, 온라인 추모 공간 역시 운영 중이다.
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