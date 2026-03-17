[프로야구] 창원NC파크 사고 1주기... 시, 29일 시민과 함께 추모식

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 창원시가 지난해 창원NC파크에서 발생한 구조물 추락 사고를 기리기 위한 1주기 추모행사를 준비한다.

창원시와 산하기관인 창원시설공단은 사고 발생 1주기를 맞는 오는 29일 오전 10시 30분, 창원NC파크 내 화합의 탑 일원(야구 조형물 인근)에서 시민들과 함께하는 추모식을 진행한다고 17일 밝혔다.

창원 NC파크. [사진=창원시]

추모식이 끝난 이후에도 현장은 당일 오후 5시 30분까지 개방된다. 이를 통해 시민 누구나 자유롭게 방문해 헌화와 묵념 등 방식으로 추모에 참여할 수 있도록 할 계획이다.

이와 별도로 시는 추모 분위기 조성을 위해 23일부터 31일까지 시청과 창원NC파크 일대에 추모 현수막을 설치하고, 공식 SNS 채널을 통해 온라인 추모 공간도 운영할 예정이다. 시 관계자는 "추모행사 준비 과정에서 무엇보다 유가족의 뜻을 최우선으로 반영하고 있다"라고 설명했다.

또한 이번 사고를 계기로 공공시설 안전 관리 체계 강화에도 나선다. 창원시는 창원NC파크를 포함한 각종 공공시설에서 유사 사고가 재발하지 않도록 별도의 안전 매뉴얼을 마련 중이다.

김만기 문화관광체육국장은 "이번 추모행사가 유가족의 슬픔을 시민들과 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"라며 "동시에 공공시설 안전 관리 체계를 재정비하는 계기로 삼겠다"라고 밝혔다.

구단 차원의 추모도 진행된다. NC는 같은 날 홈경기 시작 전 선수단과 관중이 함께하는 묵념 시간을 갖고, 구장 내부에 별도의 추모 공간을 마련해 희생자를 기릴 예정이다.

한편, 해당 사고는 지난해 3월 29일 경기 도중 발생했다. 당시 3루 측 매점 외벽에 설치된 구조물(루버)이 갑작스럽게 떨어지며 관중 3명이 부상을 입었다. 이 가운데 크게 다친 20대 관중 1명은 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만, 이틀 뒤인 31일 끝내 숨졌다.

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