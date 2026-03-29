극복하지 못한 '아프리카 포비아'...신체 능력에서 완전히 밀린 한국

코트디부아르 피지컬에 밀려 0-4 완패

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 축구 대표팀이 A매치 1000번째 경기에서 코트디부아르의 피지컬에 완전히 압도당하며 대패했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국은 지난 28일(한국시간) 영국 밀턴킨스 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르 축구대표팀과의 3월 A매치 평가전에서 0-4로 완패했다.

[밀턴킨스 로이터=뉴스핌] 한국 축구 대표팀의 김민재(왼쪽)가 28일 열린 코트디부아르와의 경기에서 헤더 경합을 하고 있다. 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

이날 한국은 코트디부아르의 뛰어난 신체적 역량을 극복하지 못하며 경기를 내줬다.

전반 34분, 실점 과정에서 피지컬 차이가 여실히 드러났다. 코트디부아르의 좌측 수비수가 좌측에 위치한 마르시알 고도에게 롱패스로 공을 건넸다. 이후 고도가 드리블 돌파를 시도했다.

그러나 한국 수비수 조유민이 몸싸움 과정에서 넘어지며 돌파를 저지하지 못했고, 이후 박스 안으로 좋은 패스를 허용했다. 볼을 잡은 에반 게상은 어려운 자세로 슈팅을 연결해 선제골을 넣었다.

전반 추가 시간 두 번째 실점도 피지컬이 문제였다. 시몽 아딩그라가 등진 상황에서 조유민이 뒤에서 경합하며 공을 빼내고자 했다. 그러나 아딩그라는 탄탄한 피지컬을 바탕으로 어렵지 않게 유연한 턴을 구사해 슈팅 공간을 만들어 득점을 터뜨렸다.

세 번째 실점에서는 코너킥 경합에서 제대로 공을 처리하지 못한 탓에 실점했다. 양현준이 머리로 수비에게 내주려 한 시도가 명백한 판단 미스였다.

다만 이후 혼전 상황에서 손흥민을 교묘하게 등지며 수비를 못하도록 막은 고도의 몸싸움 덕분에 게상이 편안하게 슈팅할 수 있었다. 이후 조현우를 맞고 나온 볼을 고도가 득점으로 연결했다.

또 이때 설영우는 게상과의 자리 다툼에서 밀려 넘어져 수비에 참여조차 못했다. 파울성이 짙긴 했으나 맥없이 넘어진 건 분명 아쉬웠다.

이후 분위기를 완전히 내준 한국은 코트디부아르의 역습에 한 골을 더 허용하며 0-4로 완패했다. 한국은 실점 장면 뿐만 아니라 코트디부아르 공격과 수비에 신체적으로 밀리는 장면이 많았다.

[밀턴킨스 로이터=뉴스핌] 코트디부아르의 시몬 아딩그라가 28일 열린 한국과의 친선경기에서 골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. 2026.03.29 wcn05002@newspim.com

한국은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선 조별리그 마지막 경기에서 남아프리카공화국을 상대한다. 남아공 FIFA 랭킹 60위로 37위인 코트디부아르에 비해 약팀으로 평가 받는다. 하지만, 한국은 아프리카 피지컬 축구에 완전히 밀리며 남아공에 좋은 교보재를 제공한 셈이 됐다.

한국은 2000년대 들어 월드컵 본선 무대에서 아프리카 팀들을 상대로 1승 1무 2패를 기록중이다.

2006 독일 월드컵 때는 토고를 2-1로 제압했으나 2010 남아공 월드컵에서는 나이지리아와 2-2로 비겼다. 이 경기도 아예그베니 야쿠부의 허무한 슈팅이 아니었다면 패할 뻔 한 경기였다. 이후 2014 브라질 월드컵에서는 알제리에게 2-4로 참패했고, 2022 카타르 월드컵에서는 가나에 2-3으로 졌다.

언제나 한국은 아프리카 대륙의 팀들을 '1승 제물'로 평가했다. 하지만 막상 경기를 펼치면 아프리카 대륙 선수들 특유의 스피드와 신체 능력에 번번이 고전했다. 이날 역시 한국은 '아프리카 강호' 코트디부아르에 완패하며 아프리카 공포증을 극복하지 못했다. 남아공을 상대해야 하는 한국으로서는 걱정이 클 수밖에 없다.

한국은 오는 4월 1일 오스트리아와 마지막 평가전을 치른다.

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