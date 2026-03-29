[MLB] SF 이정후, 2루타로 시즌 첫 안타... 팀의 1호 득점자로도 등극

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 개막 후 두 경기 연속 무안타로 아쉬움을 남겼던 이정후가 세 번째 경기에서 장타를 터뜨리며 반등의 계기를 마련했다.
이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 뉴욕 양키스와의 2026 메이저리그(MLB) 경기에서 우익수 겸 1번 타자로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했다.
앞선 두 경기에서 각각 4타수 무안타, 3타수 무안타로 침묵했던 이정후는 이날 경기에서 2루타를 터뜨리며 개막 이후 9번째 타석 만에 첫 안타를 만들어냈다. 이로써 시즌 타율은 0.100(10타수 1안타)이 됐다.
출발은 다소 아쉬웠다. 1회말 선두 타자로 나선 첫 타석에서는 2루 땅볼로 물러났다. 하지만 두 번째 타석에서 분위기를 바꿨다. 팀이 0-2로 뒤진 3회말, 다시 선두 타자로 나선 그는 양키스 선발 투수 윌 워렌의 4구째 시속 136.8㎞ 스위퍼를 받아쳐 우측 2루타로 연결했다.
이정후의 장타는 팀 공격의 물꼬를 트는 계기가 됐다. 이어 타석에 들어선 맷 채프먼이 중전 안타를 때려내면서 이정후는 여유 있게 홈을 밟았다. 이는 개인 시즌 첫 득점이자, 샌프란시스코의 올 시즌 첫 득점이었다. 개막 후 두 경기 동안 한 점도 뽑지 못했던 팀은 무려 21이닝 만에 득점에 성공했다.
이정후는 이후에도 출루 능력을 이어갔다. 5회 1사 상황에서 볼넷을 골라내며 멀티 출루에 성공했지만, 후속 타선의 침묵으로 추가 득점으로 이어지지는 않았다. 7회에는 상대 네 번째 투수 팀 힐을 상대로 타석에 들어섰으나, 판정 번복 끝에 삼진으로 돌아섰다. 노볼-2스트라이크 상황에서 바깥쪽 싱커를 지켜봤으나, 포수 오스틴 웰스의 챌린지 요청으로 스트라이크 판정이 내려지며 아쉬움을 삼켰다.
경기 막판 샌프란시스코는 마지막 반격 기회를 잡았다. 1-3으로 뒤지고 있던 9회말 무사 1, 2루 상황에서 동점 또는 역전을 노렸지만, 해리슨 베이더가 삼진으로 물러났고, 패트릭 베일리는 병살타를 치면서 흐름이 끊겼다.
결국 샌프란시스코는 이날 경기를 내주며 개막 3연전을 모두 패배로 마쳤다. 시즌 시작과 함께 3연패에 빠진 샌프란시스코는 분위기 반전이 필요한 상황이다.
첫 안타를 신고하며 타격감을 끌어올린 이정후가 반등의 신호탄을 쏜 가운데, 샌프란시스코는 하루 휴식 후 31일부터 샌디에이고와 원정 3연전에 나선다.
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