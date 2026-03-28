한·우크라이나, 북한군 포로 '인도주의적 해결' 협력 지속

공급망·해양안보 등 글로벌 현안도 논의
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국과 우크라이나가 현지 북한군 포로 문제를 국제법적 절차에 따라 지속해서 협력하기로 뜻을 모았다. 양국 외교수장은 포로 처리 과정에서 인도주의적 원칙을 고수한다는 방침을 재확인하는 한편, 종전 협상과 전후 복구를 위한 전략적 협력을 강화하기로 뜻을 모았다.
28일 외교부에 따르면, 조현 장관은 지난 27일(현지시간) 프랑스 이블린에서 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 양자 회담을 가졌다. 주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석을 계기로 성사된 이번 만남에서 양측은 북한군 포로 문제를 집중 논의했다.
앞서 조 장관은 북한군 포로가 러시아나 북한으로 강제 송환되지 않을 것이라는 확약을 우크라이나 측으로부터 받아낸 바 있으며 이번 회담에서도 해당 원칙을 다시 공식화했다.
조 장관은 회담에서 종전을 향한 국제사회의 노력이 결실을 맺기를 기대하며 우리 정부의 인도적 지원 의지를 전했다. 시비하 장관은 이에 사의를 표하며 국제무대에서의 긴밀한 공조를 요청했다. 이어 조 장관은 지난 26~27일 열린 G7 외교장관회의 본회의에 참석해 다자주의 질서 회복을 위한 실질적인 개혁안을 제시했다.
조 장관은 유엔의 효율성을 높이기 위한 'UN 80 이니셔티브'를 지지했다. 특히 호르무즈 해협의 사례를 들어 해양안보가 국제사회의 핵심 이익임을 강조했다. 경제안보 측면에서는 자원 부국과 민간 기업이 협력하는 '지전략적 자원협력 포럼(FORGE)'의 역할 확대를 제안하며 글로벌 공급망 복원을 위한 한국의 기여 의지를 역설했다.
이 밖에도 조 장관은 체르노빌 아크 재건과 중동 지역 마약 대응, 중동지역 경제 통합, 해양안보 및 마약 밀매·불법 이주 대응, 핵심광물 공급망 등 글로벌 현안을 다뤘다.
이번 회의 기간 중 미국과 프랑스를 포함한 8개 주요국과 릴레이 회담을 마친 조 장관은 한국의 외교적 위상을 제고하는 행보를 이어갔다. 외교부는 이번 G7 회의 참석이 주요국과의 협력을 강화하는 하는 계기가 됐다고 평가했다.
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