이번주 주유소 휘발유 가격 10.1원 내린 1819.2원…2주째 하락

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전국 주유소 휘발유와 경유 판매가격이 2주 연속 하락했다.
29일 한국석유공사 유가정보서비스 오피넷에 따르면 이번주(3월 4주) 주유소 휘발유 판매가격은 전주 대비 10.1원 하락한 리터당 1819.2원, 경유 판매가격은 12.2원 하락한 리터당 1815.8원으로 나타났다.
지난주(3월 3주) 정유사 휘발유 공급가격은 전주보다 48.0원 하락한 리터당 1721.7원, 경유 공급가격은 110.0원 하락한 리터당 1709.5원으로 집계됐다.
휘발유 판매가격은 지난 3월 3주부터 이번주까지 2주 연속 하락했다. 경유 판매가격도 같은 기간 2주째 내림세를 보였다.
휘발유는 알뜰주유소의 평균가격이 리터당 1796.9원으로 가장 낮았고, SK에너지주유소가 리터당 1825.3원으로 가장 높았다.
경유는 알뜰주유소의 평균가격이 리터당 1795.8원으로 가장 낮았고, SK에너지주유소가 리터당 1822.2원으로 가장 높았다.
최고가 지역인 서울의 판매가격은 전주 대비 8.5원 하락한 리터당 1847.9원으로, 전국 평균 가격보다 28.7원 높은 수준이었다.
최저가 지역인 대전의 판매가격은 전주 대비 5.3원 하락한 리터당 1799.5원으로, 전국 평균 가격보다 19.7원 낮았다.
이번주 국제유가는 미국의 대이란 정책 변화와 에너지 시설 공격 중단 선언 등 영향으로 하락세를 보였다.
rang@newspim.com