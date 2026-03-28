"안전엔 타협 없다"…충남개발공사, 계룡 하대실2지구 현장 점검

[계룡=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남개발공사가 산업재해 예방과 구조물 품질 확보를 위한 현장 중심 안전경영에 속도를 내고 있다. 경영책임자가 직접 점검에 나서며 '무재해 현장' 기조를 재확인했다.
충남개발공사는 지난 27일 계룡 하대실 2지구 건설현장을 대상으로 안전점검을 실시했다고 28일 밝혔다.
이번 점검에는 김병근 사장이 직접 참여해 ▲근로자 안전수칙 준수 여부▲산업재해 예방 관리체계▲현장 안전시설 설치 상태 등을 집중적으로 점검했다. 특히 교량 구조물 시공 구간에서는 철근 배근 상태와 콘크리트 타설 품질 등 구조적 안전성까지 세밀하게 확인했다.
공사는 점검 과정에서 발견된 경미한 사항에 대해서는 즉시 현장 조치를 완료했으며, 보수·보강이 필요한 부분은 신속한 후속 조치를 통해 위험 요인을 제거할 방침이다. 단순 점검에 그치지 않고 실질적인 개선까지 이어가겠다는 대응이다.
김병근 사장은 "건설현장 근로자의 생명과 안전을 최우선으로 하는 환경 조성이 무엇보다 중요하다"며 "교량 등 주요 구조물은 시민이 이용하는 공공시설인 만큼 철저한 관리로 품질 확보에 만전을 기하겠다"고 강조했다.
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