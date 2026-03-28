"포항시장 출마' 민주당 박희정 "포스코 수소환원제철 변경 승인 환영"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '포스코 수소환원제철 부지조성 산업단지계획 변경'이 승인 결정되자 더불어민주당 박희정 포항시장 후보가 크게 환영했다.
박희정 후보는 27일 자료를 내고 "국토교통부의 수소환원제철 부지 조성 산업단지 계획 변경 승인은 포항 철강 산업의 탄소 중립 전환과 지역 경제 재도약을 위한 중요한 전기가 될 것"이라며 "포항 국가산업단지 산업단지 계획 변경 고시를 통해 포스코 수소환원제철 설비 전용 부지 조성 관련 인허가 절차가 마무리된 것을 환영한다"고 크게 반겼다.
박 후보는 "이번 변경 승인은 국가적 과제인 산업 대전환과 탄소 중립 실현을 위해 이재명 정부가 현장의 불확실성을 줄이고 행정 절차를 신속히 정리해 사업 추진의 기반을 마련했다는 점에서 의미가 각별하다"며 "그동안 이해관계가 복잡하고 갈등이 컸던 사안인 만큼 이제는 결정을 실행으로 이어가 '말이 아닌 성과'로 증명해야 할 단계"라고 강조했다.
박 후보는 또 "승인 자체가 완결은 아니다"며 "이번 사업은 공유수면 매립을 수반하고 지역 사회에서 다양한 우려와 의견이 제기돼 온 만큼 포스코는 사업 추진 과정에서 안전과 환경을 최우선 가치로 두고 투명한 정보 공개와 상시 소통을 통해 지역사회의 신뢰를 확보해야 할 것"이라고 주문했다.
그러면서 박 후보는 "포항시는 포스코와 해양 환경·안전 관리의 철저한 이행, 사후 모니터링의 실효성 확보, 주민·어민 등 이해관계자와의 상설 협의체 운영, 지역 업체 참여 확대와 상생 방안 구체화를 진행해야 한다"고 강조하고 "박희정이 포항시장이 되어 그 역할을 책임지겠다"고 말했다.
박희정 후보는 "수소환원제철 전환 과정에서 전력·에너지 인프라, 교통·물류, 재난·안전 대응 체계 등 도시 기반의 연계가 필수인 만큼, 관계 부처 및 이재명 정부와 긴밀히 협력해 필요한 지원 체계를 촘촘히 마련하겠다"며 '힘 있는 여당 시장론'을 피력하고 "이번 수소환원제철 사업이 지역 사회와 조화를 이루는 모범적인 산업 전환 사례가 될 수 있도록 박희정이 정부·기업·시민과 함께 책임있게 마무리해 나가겠다"고 강조했다.
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