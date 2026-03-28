[프로야구] KIA, 홈 개막 시리즈 이벤트...이제훈, 배유람, 김아랑, 김의성 시구·시타

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 KIA 타이거즈가 오는 4월 3일부터 5일까지 광주 기아 챔피언스필드에서 열리는 NC 다이노스와의 2026시즌 홈 개막시리즈에서 이벤트를 진행한다.
KIA는 지난 27일 "13번째 우승에 대한 염원을 담아 홈 오프닝 시리즈 'V13run Again'을 테마로 결정했다"고 밝혔다. 이는 올 시즌 캐치프레이즈인 '다시, 뜨겁게'를 조합한 명칭이다.
홈 개막을 기념하며 챔피언스 필드 안팎이 다채로운 볼거리로 채워진다. 먼저 선수단의 과거와 현재 모습을 조합한 자이언트 폴을 설치해 포토존으로 마련한다. 또한 12개의 역대 우승 엠블럼이 새겨진 만국기와 가로등 배너를 경기장 곳곳에 배치해 축제 분위기를 연출할 계획이다.
홈 개막전 당일인 3일 경기 전에는 팀의 간판스타인 나성범, 이의리가 선수단을 대표해 팬 사인회에 나서며, 사인회 참가자는 오프닝 시리즈 티켓을 예매한 팬을 대상으로 추첨을 통해 모집한다.
축하 기념 공연도 펼쳐진다. 25인조 마칭 밴드 '크라운'이 KIA 타이거즈 응원가 메들리를 연주한다. 이어 실력파 밴드 '터치드'가 대표곡인 'Highlight'와 'Stand Up!'을 열창할 예정이다.
선수단 입장 방식도 특별하다. 기아의 EV 라인 차량 13대에 선수단이 탑승해 그라운드에 입장한다.
승리 기원 릴레이 시구 행사도 열린다. 이번 시리즈의 시구는 각자의 분야에서 뜨겁게 활약한 타이거즈 열혈 팬을 초대한다.
첫날 3일 경기는 배우 배유람, 이제훈이 각각 시구와 시타자로 나선다. 배유람과 이제훈은 "작년에 경기가 우천 취소돼 시구가 성사되지 못해 아쉬웠다. 올해 홈 개막전의 시구와 시타자로 초청돼 다시 광주를 찾을 수 있어 기쁘다"고 소감을 말했다.
이튿날 4일은 쇼트트랙 국가대표 금메달리스트 김아랑이 시구를 맡는다. 김아랑은 "힘찬 시구로 좋은 기운과 에너지를 전달 드리겠다. 열띤 응원으로 팬들과 함께 타이거즈의 승리를 기원하겠다"고 전했다.
마지막날 5일 경기는 배우 김의성이 시구자로 마운드에 오르며 피날레를 장식한다. 김의성은 "40여 년 타이거즈 팬으로서 드디어 챔피언스 필드 마운드에 서게 되어 꿈만 같고 크나큰 영광이다. 선수단 모두 부상 없이 시즌을 완주하길 바라라며, V13이란 목표를 이루길 진심으로 기원한다"고 말했다.
애국가는 3연전 동안 추첨을 통해 선발된 13명의 키즈클럽 회원이 제창한다. 팬들과 함께하는 특별 라인업송 응원도 준비되어 있고, 경기가 끝난 뒤에는 승패와 관계없이 뒤풀이 응원전이 열린다. 특히 3일 경기 후 뒤풀이 응원전에는 타이거즈 열혈 팬 가수 이보람이 합류해 열기를 더한다.
한편 SNS를 통해 직관 사진을 응모 받아 전광판 타이틀 이미지로 제작해 개막전에 선보일 예정이며, 자세한 내용은 구단 공식 SNS 페이지의 공지사항을 확인하면 된다.
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