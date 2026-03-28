평택시, 농촌진흥사업 기술보급 분야 2년 연속 '최우수'

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시농업기술센터가 경기도농업기술원이 주관한 '2025년 농촌진흥사업 평가'에서 2년 연속 기술보급 분야 최우수 기관으로 선정되는 영광을 안았다.
28일 시에 따르면 경기도농업기술원에서 열린 시상식에서 최우수상을 수상하며 평택시가 농업기술 보급의 선도 도시임을 재확인하는 계기가 됐다.
시는 앞서 최근 기후변화로 인한 저온, 폭염, 집중호우 등 자연재해에 선제적으로 대응하기 위해 '사전 예측 및 현장 대응' 중심의 농업 기술지도 체계를 개편했다.
이를 바탕으로 벼 적기이앙 확산, 농업 기상재해 조기경보 시스템 활용, 저탄소 실천, 이상기상 대응 실증사업 등을 통합적으로 추진해 농산물의 안정적 생산 기반을 구축하고 신기술을 현장에 신속히 정착시켰다.
평택시농업기술센터 이우진 소장은 "이번 2년 연속 최우수 기관 선정은 어려운 여건 속에서도 지역 농업인들과 직원들이 한마음으로 이룬 값진 결실"이라며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이는 맞춤형 기술지원을 통해 농가 소득을 높이고 지속 가능한 평택 농업의 미래를 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
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