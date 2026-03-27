광주은행, 전남신보와 손잡고 소상공인 금융지원 강화

15억 출연·225억 특례보증

[광주=뉴스핌] 김시아 기자 = 광주은행이 전남신용보증재단과 협약을 맺고 전남지역 소상공인 금융 지원을 확대한다.

광주은행은 27일 본점에서 이강근 전남신용보증재단 이사장 등과 함께 '2026년 전남신용보증재단 특별출연 업무협약' 및 'SOS 프로젝트 협약'을 체결했다고 밝혔다.

전남신용보증재단 특별출연 업무협약식. [사진=광주은행] 2026.03.27 saasaa79@newspim.com

이번 협약은 고금리와 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 전남지역 소기업·소상공인에 대해 금융지원 확대와 재기지원 강화를 동시에 추진하기 위해 마련됐다.

광주은행은 재단에 15억 원을 특별출연해 총 225억 원 규모의 특례보증대출을 지원한다. 지원대상은 전남 소재 소기업·소상공인으로, 업체당 최대 2억 원까지 보증이 가능하며, 대출기간은 5년 이내다. 또 대출금리를 최대 연 1.20%포인트 감면해 금융 부담을 덜어줄 방침이다.

광주은행은 2020년 이후 매년 10억 원, 2024년부터는 15억 원씩 출연해 왔으며, 이번 협약까지 총 85억 원을 출연했다. 이를 통해 총 1,155억 원 규모 특례보증대출을 공급, 지역 소상공인 금융 기반 확충에 나서고 있다.

광주은행과 전남신보는 이날 SOS 프로젝트 협약도 체결했다. 이 사업은 경영 부실 징후 업체를 조기 발굴해 컨설팅과 자금 지원을 제공하는 '경영개선지원'과, 연체 발생 업체의 재도약을 돕는 '회생지원보증'으로 운영된다. 광주은행은 50억 원을 공급하고 전남신보는 전액 보증 지원을 맡는다.

정일선 광주은행장은 "이번 협약은 금융지원을 넘어 소상공인의 재기와 회복을 돕는 상생금융 실천"이라며 "광주·전남 대표은행으로서 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

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