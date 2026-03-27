부산시장 선거판 흔드는 통일교 의혹…전재수·주진우 '진실공방' 격화

전재수, 허위 주장 법적 대응 예고

주진우, 전재수 경찰에 형사 고발

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시장 예비후보로 나선 더불어민주당 전재수 의원과 국민의힘 주진우 의원이 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 정면 충돌했다. 양측이 서로를 향해 허위사실 유포와 법적 대응을 언급하며 지역 정치권이 긴장감에 휩싸였다.

전재수 더불민주당 국회의원(왼쪽), 주진우 국민의힘 국회의원[사진=뉴스핌DB] 2026.03.27

전재수 의원은 27일 오후 페이스북을 통해 "주진우 의원이 합동수사본부가 금품 수수를 확인한 것처럼 허위 주장을 하고 있다"고 반박했다. 그는 "언론에 나온 내용은 지인을 통해 시계가 전달됐다는 진술뿐이며, 그 시계가 나에게 전달되지 않았다는 진술도 있다"며 "합동수사본부가 금품 수수 사실을 확인한 것처럼 단정한 것은 명백한 허위"라고 주장했다.

그러면서 "수사 발표 전 내부 정보를 구체적으로 적시하며 유포한 것은 심각한 문제"라며 "해당 정보가 외부로 왜곡되어 전달된 경위와 내부 유착 여부를 밝혀야 한다"고 지격했다. 이어 "허위사실 공표와 피의사실 유포 행위에 대해 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 했다.

이에 주진우 의원도 이날 오후 페이스북에 적은 글을 통해 "전재수 의원의 협박은 통하지 않는다"며 맞받았다. 그는 "까르띠에 시계를 받았다는 지인이 누군지 밝혀라"며 "본인이 직접 받으면 뇌물죄, 지인이 받으면 제3자 뇌물죄"라고 주장했다.

또 "천정궁 방문 사실이 없다는 전 의원의 해명을 믿기 어렵다"며 "합수본이 방문 물증까지 잡았다는 보도가 나온다"고 말했다.

그는 "오늘 전 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 형사 고발함으로써 공소시효의 방탄벽을 허물어졌다"며 "통일교 인사가 같은 시기에 똑같이 진술했는데 왜 야당 인사만 구속하나?, 부산 사람답게 당당히 사실을 밝히라"고 촉구했다.

두 의원 간 공방은 향후 부산시장 선거 구도에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

지역 정가에서는 "법적 다툼이 본격화될 경우 여야 후보 간 신뢰공방이 격화될 가능성이 있다"는 관측이 나온다.

ndh4000@newspim.com