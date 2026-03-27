"도심 속 펼쳐진 숲길"...대전 서구, 도안 '무장애나눔길' 준공

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 27일 도안동 1370 일원에서 '도안 무장애나눔길' 준공식을 개최했다고 밝혔다.

제81회 식목일 기념행사와 함께 추진된 이번 행사는 무장애나눔길을 비롯한 산림 복지서비스 확대를 시민들에게 홍보하기 위해 기획됐다.

27일 대전 서구 도안동 1370 일원에서 도안 무장애나눔길 준공식이 개최됐다. [사진=대전 서구] 2026.03.27 jongwon3454@newspim.com

도안 무장애나눔길은 대전 가원학교부터 도안중학교까지 이어지는 구간으로 4km 규모 덱 로드와 마사토 길로 구성됐다. 편의시설과 덱 광장, 스카이워크, 조명 시설 등을 설치해 보행 약자도 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 조성됐다.

이날 준공식에는 서철모 서구청장을 비롯한 유관기관 및 단체 관계자들과 주민 300여 명이 참석했다. 주요 내빈과 참석자들은 기념식수와 함께 산철쭉 등 묘목 4종 2000여 본을 심는 시간을 가졌다.



대전 서구 관계자는 "이번 행사를 통해 도안 무장애나눔길이 주민들의 여가와 건강 증진에 기여하는 공간으로 자리매김하길 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 산림복지시설 확충을 통해 쾌적한 녹색 도시 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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