대전 서구, '국제결혼 부부' 태극기 세트 증정

'혼인신고 포토존' 사진 촬영 서비스도

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 혼인신고를 위해 구청을 방문한 국제결혼 부부에게 태극기를 증정한다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 신혼부부 새로운 출발을 축하하고 국기 게양 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

서철모(가운데) 서구청장이 구청 민원실을 방문한 국제결혼 부부에게 태극기를 전하고 있다. [사진=대전 서구] 2026.03.20 jongwon3454@newspim.com

증정되는 태극기 세트는 태극기와 국기함, 깃대, 깃봉으로 구성됐다. 특히 국기함에는 "대한민국에서의 행복한 출발을 대전 서구가 응원합니다"라는 축하 문구와 함께 국기 게양일 안내가 담겼다.

또 태극기 전달 외에도 혼인신고 포토존에서 진행되는 즉석 사진 촬영 서비스가 추가 제공된다.

최근 국제 교류 확대와 인구구조의 변화로 국제결혼이 늘면서 다문화 가정이 지역사회의 중요한 구성원으로 자리를 잡고 있다. 구에 따르면 지난해 기준 전체 혼인 건수는 3105건이며, 이 중 국제결혼은 약 4%인 127건을 차지한다.

대전 서구 관계자는 "국제결혼 가정이 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 축하와 환영의 의미를 담아 이번 사업을 추진하게 됐다"며 "다문화 친화적 지역사회 조성과 국기 게양 문화 확산에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

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