대전 서구 '돌봄통합지원법' 시행 대비 전담인력 교육 추진

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전 서구는 지난 5일 통합돌봄 전담 인력 역량 강화 교육을 진행했다고 6일 밝혔다.

이번 교육은 오는 27일 시행되는 '돌봄통합지원법'에 따른 의료·요양 통합돌봄 사업의 원활한 추진과 현장 대응 역량 강화를 위해 마련됐다. 교육에는 지역 내 행정복지센터 복지팀장 및 담당자와 거점복지관 담당자 등 70여 명이 참석했다.

서구청 장태산실에서 열린 통합돌봄 전담인력 역량강화 교육 진행 장면. [사진=대전 서구] 2026.03.06 jongwon3454@newspim.com

교육은 ▲2026년 의료·요양 통합돌봄 사업 주요 내용 ▲대상자 발굴 및 서비스 연계 절차 ▲스마트돌봄 운영 등 실무 중심의 내용으로 구성됐다.

특히 대상자 발굴부터 조사, 개인별 지원 계획 수립, 통합지원회의 운영, 서비스 연계 및 사후관리까지 현장에서 바로 적용이 가능한 업무 절차를 중심으로 진행됐다.

또 거점복지관과 협력체계 및 민간 자원을 활용한 돌봄 서비스 연계 방안과 스마트돌봄 운영 방법도 함께 안내되며 지역 기반 통합돌봄 체계 구축을 위한 협업 방안을 공유하기도 했다.

대전 서구 관계자는 "지원법 시행으로 지역사회 중심 돌봄 체계가 본격적으로 확대되는 만큼 현장 전담 인력의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 지속적인 교육과 협력체계 강화를 통해 주민이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 안전망을 구축해 나가겠다"고 말했다.

