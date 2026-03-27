KB국민은행, '기업의 모든 순간, 국민의 있다' 슬로건 광고 공개

자금 조달, 경영관리, 수출입 금융 등 기업 어려움에 대한 공감

KB국민은행 다양한 기업금융 서비스 함께 소개

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 27일 '기업의 모든 순간, 국민이 있다'라는 슬로건의 KB기업금융 광고를 새롭게 공개했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행은 27일 '기업의 모든 순간, 국민이 있다'라는 슬로건의 KB기업금융 광고를 새롭게 공개했다. [사진=KB국민은행]2026.03.27 dedanhi@newspim.com

이번 광고는 자금 조달, 경영관리, 수출입 금융 등 기업이 마주하는 여러 가지 어려움에 대한 공감을 담고 있으며, 기업의 전반적인 활동에서 성장을 지원하는 금융 파트너로서의 이미지를 강조하고 있다.

광고와 함께 ▲중소기업 담당 SME 지점장이 현장에 밀착해 지원 ▲유망기술 보유 기업에 대한 금융 지원 ▲수출입 기업을 위한 45조원 규모의 금융지원 및 전문 컨설팅 제공 ▲ERP 연계 뱅킹 시스템을 통한 자금관리 효율화 등 KB국민은행의 다양한 기업금융 서비스도 함께 소개되었다.

이번 광고는 30초 영상 1편과 15초 영상 2편으로 제작되어 TV 및 유튜브, 인스타그램과 같은 여러 채널에서 관람할 수 있다.

이와 더불어 KB국민은행은 'KB국민행복 성장 프로젝트'를 통해 생산적 금융의 확대를 추진하고 있다. KB금융그룹은 2030년까지 93조원의 생산적 금융 지원을 목표로 하고 있으며, KB국민은행은 첨단전략산업 인프라 조성을 위해 1조원 규모의 'KB국민성장인프라펀드'에 5000억원을 투자했다.

또한 '신안우이 해상풍력 프로젝트'의 금융주선 등 대형 인프라 프로젝트를 통해 대한민국의 성장 기반을 다지는 데 기여하고 있다.

dedanhi@newspim.com