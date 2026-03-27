조석래 효성 명예회장 2주기…추모 속 '기술경영' 재조명

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고(故) 조석래 효성그룹 명예회장의 2주기 추모식이 27일 서울 마포 본사에서 조용히 치러졌다.

29일 서울 마포구 효성 마포본사에서 고 조석래 효성 명예회장 2주기 추모식이 치러지고 있다. [사진=효성]

이날 오전 8시 30분부터 약 40분간 진행된 추모식에는 장남인 조현준 회장과 삼남 조현상 부회장을 비롯한 유가족과 임직원, 내빈 등이 참석했다.

추모식은 묵념을 시작으로 약력 소개와 추모사, 생전 모습이 담긴 영상 상영, 헌화 순으로 진행됐다. 행사 이후 유가족과 경영진은 경기도 선영으로 이동해 별도의 추모를 이어갔다. 효성은 일반 임직원들도 고인을 추모할 수 있도록 본사 추모 공간을 오후까지 개방했다.

1935년 경남 함안에서 태어난 조 명예회장은 일본 와세다대학교 이공학부와 미국 일리노이 공과대학교 대학원을 졸업한 뒤 1960년대 후반 귀국해 기업인의 길에 들어섰다.

그는 동양나이론 울산공장 건설을 주도하며 국내 화학섬유 산업의 기반을 마련했고, 1982년 회장 취임 이후 효성을 글로벌 기업으로 성장시키는 데 핵심 역할을 했다.

특히 기술 중심 경영을 앞세워 연구개발 투자를 강화한 점이 주요 업적으로 꼽힌다. 1971년 국내 민간기업 최초로 기술연구소를 설립해 원천 기술 확보에 나섰고, 그 결과 스판덱스와 탄소섬유, 폴리케톤 등 핵심 소재 개발 성과를 이끌어냈다.

효성 스판덱스는 1992년 국내 최초 개발 이후 2010년 세계 시장 점유율 1위에 오른 뒤 현재까지 선두 자리를 유지하고 있으며, 탄소섬유와 폴리케톤 역시 국내 최초·세계 최초 타이틀을 확보하며 신소재 산업 발전을 견인했다.

또한 조 명예회장은 중국과 베트남 등 신흥 시장의 성장 가능성을 선제적으로 포착해 해외 진출을 확대하며 효성의 글로벌 사업 기반을 구축했다.

재계에서도 활발한 활동을 이어갔다. 그는 2007년부터 2011년까지 전국경제인연합회 회장을 맡았으며, 한미재계회의와 한일경제협회 등에서 활동하며 '민간 외교관' 역할을 수행했다.

효성은 이번 추모식을 통해 조 명예회장의 기술경영 철학과 도전정신을 되새기고, 이를 바탕으로 미래 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.

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