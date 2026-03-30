전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.30 (월)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[스타톡] '끝장수사' 정가람 "카포에라 4개월 준비, 액션 더 해보고파"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '끝장수사'의 정가람이 배성우와 함께 한 유쾌하면서도 시원한 버디무비로 봄 극장가를 찾아온다.

정가람은 4월 2일 개봉을 앞두고 인터뷰를 통해 무려 7년간 빛을 보지 못했던 영화를 드디어 선보이며 기쁜 소감을 얘기했다. 극중 재벌가 아들이자 신입 형사로 등장하는 그는 "평소 성격과 다르게 할 말 다 해볼 수 있어 좋았다"면서 웃었다.

"영화 저는 재밌게 잘 봤어요. 캐릭터들이 다 각자의 정의감을 가지고 뭔가 사건을 진지하게 푸는 이런 모습들도 정말 좋았고 저랑 배성우 선배님의 케미도 잘 나온 것 같아요. 시간이 오래 지났는데도 그게 막 느껴지기보다 제가 조금 어렸었구나 하는 생각이 들었고 그 모습을 보는 게 좋았어요. 시나리오 보고 중호가 시원시원하고 뭔가 부족함 없고 항상 당당하고 눈치도 안 보고 패기 있고 이런 딱 그 나이대의 에너지가 매력적이었거든요. 촬영하면서 쾌감도 있었죠."

영화 '끝장수사'에 출연한 배우 정가람. [사진=㈜에이스메이커무비웍스]

'끝장수사'는 영화부터 캐릭터 하나 하나가 모두 첫 인상과는 다른 반전을 품고 있다. 중호 역시 처음엔 좀 뺀질거리거나, 경찰 업무에 전혀 관심이 없을 것 같지만 의외로 진중한 녀석이다. 정가람 역시 그 점에 끌렸다.

"저랑 약간 비슷한 점은 한편으로 중호가 어찌 보면 그 당당함 속에서 남들이 봤을 때 좀 비호감으로 느껴질 수 있는 부분도 있거든요. 그럼에도 사건에 대한 뭔가 진지하게 임하는 태도가 있다는 거였어요. 뭔가를 맡았을 때 끝까지 열심히 하는 이런 모습들이 그냥 저도 뭘 하면 좀 엄청 노력하고 최대한 열심히 해보려는 면이 있어서 좀 닮지 않았나. 그런 생각을 하면서 서로의 원을 맞춰갔던 것 같아요."

배성우와 호흡도 편안했다. 의외로 배성우는 현장에서 굉장히 영(young)한 느낌으로 다가왔다고. 유쾌하고 유머러스한 면이 있어 때로는 장난도 칠 수 있을 정도로 친근하게 느껴졌다고 촬영 당시를 돌아봤다.

"영화에서는 베테랑과 신입이어서 서로 처음에 뭔가 사건을 대하는 태도 같은 게 달랐죠. 현실에서는 선배님이 너무 영하셔서 나이로 치면 차이가 좀 있는데도 정말 편안하게 촬영할 수 있었어요. 오히려 더 좋았죠. 저도 막 이렇게도 저렇게도 해볼 수 있었고 뭐든 잘 받아주시고 선배님도 하나 던지시면 저도 다르게 해보고 그런 케미가 더 살 수 있었어요."

영화 '끝장수사'에 출연한 배우 정가람. [사진=㈜에이스메이커무비웍스]

영화의 스포일러가 될 만한 부분에선 역시 '끝장수사'의 반전 아닌 반전 매력이 더 많이 드러난다. 정가람은 조한철이 맡은 오형사 역을 언급하며 "미운 사람이 한 명도 없는 것 같다"면서 웃었다.

"중호가 할 말 다 하고 당당하게 굴어도, 진심으로 최선을 다하니 좋은 에너지로 오는구나 생각을 가장 많이 했어요. 나중에 스포일러가 될 만한 장면에서도 각자의 캐릭터가 자기만의 정의감으로 악당을 처치하기 위해 최선을 다하는 모습이 오히려 후련하고 좋게 느껴지고, 안심도 되는 것 같아요."

중호가 재벌가 출신 인플루언서를 거쳐 형사가 된 인물이다보니, 극중에 뜬금없이 사진을 찍거나 철없어 보이는 면도 약간은 도드라진다. 정가람이 얘기했듯 그럼에도 자신의 일에 진지한 모습 때문에 이조차도 영화의 양념이자 캐릭터의 매력으로 느껴진다.

"저도 중호 입장이 돼서 여기서 이렇게 하는 것도 재밌지 않아요? 하고 묻기도 하고. 왜냐면 중호라면 했을 것 같은 거예요. 그런 게 첨가되고 뭔가 심플할 것 같으면서도 꺾는 맛이 좀 있는 영화라서. 또 인플루언서 출신이라 그렇게 해도 전혀 튀는 설정이 아니어서 찍으면서 재밌었죠. 오히려 요즘에 나오니까 그 장면이 더 자연스러워 보이기도 해요. 다들 여기저기서 카메라 들고 다니고 찍는 게 더 익숙해졌으니까요."

영화 '끝장수사'의 한 장면, [사진=㈜에이스메이커무비웍스]

극중 격투기를 했던 설정도 있어서 정가람은 촬영 전 4-5개월에 걸쳐 브라질 전통 무술에서 온 격투기 카포에라를 수련했다. 그는 "어릴 때 철권이라고 남자들은 다 아는 게임인데 그걸 떠올리면서 정말 재밌을 것 같았다"면서도 꽤나 고생스럽게 격투기와 액션을 완성했던 당시를 떠올렸다. 

"그게 웃겨 보이지만 아주 강력한 무술이거든요. 화려하게 잘하고 싶어서 정말 열심히 오래 연습했어요. 액션 신이 카포에라 쓰는 거랑 마지막 액션 두 장면인데 그 합을 정말 많이 수정했어요. 막 하루 만에 대충 만들고 이런 게 아니라 정말 액션을 최대한 많이 넣어서 한 장면씩 열심히 준비했었어요. 카포에라가 브라질 거라 리듬감이 있거든요. 저는 토종 아시안이라 쉽지 않았죠. 사실 마지막 액션 신이 가장 힘든 신이기도 했어요. 거기선 막 싸우는 신이기도 했고 감정신보다는 액션신이, 체력이 떨어져가는 게 느껴지기 때문에 좀 더 힘들게 느껴지긴 하는 것 같아요."

그럼에도 정가람은 아직은 감정을 깊게 표현하는 것보다는 액션 장르에 더 마음이 간다고 했다. 앞서 박철환 감독은 '끝장수사'의 제목을 언급하며 원래 '출장수사'였던 가제가 바뀐 이유로, 후속편을 염두에 뒀음을 밝힌 바도 있다. 정가람은 "감독님과 가볍게 얘기를 나눈 적은 있다"면서도 열심히 수련한 카포에라 무술을 더 멋있게 보여줄 수 있기를 은근하게 기대했다. 

"그래도 액션, 몸 쓰는 걸 많이 하고 싶어요. 많이 보여주고 싶어요. 카포에라도 이번에 해보긴 했지만 전에 예전에 사극을 했을 때도 칼 쓰는 거 이런 걸 연습한 거에 비해서 많이 못 보여준 것 같아서요. 잘할 수 있어요. 한 살이라도 어릴 때 멋있게 해보고 싶죠. 만약에 진짜 후속작이 나온다면? 감독님이랑 장난스럽게 얘기한 적이 있어요. 감독님은 머릿속에 다 있으신가봐요. 김칫국이니까 물어보진 않았죠. 제 생각엔 그냥 재혁과 중호가 또 사건을 맡게 되고, 티격태격하면서 또 좋은 케미를 보여주겠죠. 어쩌면 재혁이 사진을 대신 찍어주고 있을 수도 있고요. 그럼 아 이거 별로다 다시 찍어달라 이럴 수도 있고.(웃음) 그런 생각을 한번 해본 적은 있어요."

 

jyyang@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李·민주 지지율 고공행진, 野 19% [서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 소폭 하락했으나, 60% 중반대의 고공행진을 이어갔다. 정당 지지율은 더불어민주당이 46%로 국민의힘에 두 배 이상 앞섰다. 국민의힘의 지지율은 20%에도 미치지 못했다. 특히 국민의힘의 전통적인 강세 지역인 대구·경북(TK)과 부산·울산·경남(PK)에서도 민주당이 약진하는 모양새다. 민주당은 TK에서 국민의힘과 동률을 기록했고, PK에서는 오차 범위 밖에서 앞섰다. 국민의힘은 6·3 지방선거에서 TK와 PK의 수성도 자신할 수 없는 상황이다. 이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대] ◆주가 상승·부동산 정책 긍정…고환율·민생 어려움 부정 요인  한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명에게 이 대통령의 직무 수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 일주일 전 조사에 비해 2%포인트(p) 하락한 65%로 나타났다. '잘못하고 있다'는 응답은 24%로 1%p 줄었다. 10%는 의견을 유보했다. 긍정 평가 요인으로는 '경제·민생'(17%)과 '외교'·'부동산 정책'(이상 8%)이 꼽혔다. 부정 평가 요소로는 '경제·민생·고환율'(17%)과 '외교'· '부동산 정책'· '도덕성 문제·자격 미달'(이상 7%)을 지적했다. 경제·민생과 부동산 정책은 긍정과 부정 평가의 주요 요인으로 동시에 꼽혔다. 평가가 지지층과 반대층으로 갈린 것이다. 주가 상승과 이 대통령의 다주택자와의 전쟁이 긍정 요인이었던 반면 고환율과 민생의 어려움은 부정적인 요인으로 작용한 것으로 보인다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 23∼25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)도 비슷한 흐름이었다. NBS에선 지지율이 최고치를 기록했다. 이 대통령 지지율은 직전 조사보다 2%p 오른 69%였다. 부정 평가 응답은 22%로, 지난 조사보다 2%p 하락했다. 전 지역에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높았으며, 대구·경북(49%)을 제외한 모든 지역에서 긍정 평가가 50%를 넘겼고, 20대 이하(46%)를 제외한 전 연령에서도 마찬가지였다. ◆PK 민주당 35% vs 국힘 26%…서울 3배 차이    갤럽의 정당 지지율은 민주당이 46%로 국민의힘(19%)을 압도했다. 민주당은 전주와 동일했고 국민의힘은 1%p 떨어졌다. 이어 개혁신당(3%), 조국혁신당(2%)과 진보당(1%) 순이었다. 지지하는 정당이 없는 무당층이 국민의힘보다 높은 27%였다. 특히 TK에서 민주당과 국민의힘이 27%로 동률을 기록했다. 반면 PK에서는 민주당(35%)이 국민의힘(26%)을 오차 범위 밖에서 앞섰다. 진보층의 77%가 민주당을 지지한 반면 보수층의 국민의힘 지지는 50%에 머물렀다. 보수층 절반만 지지한다는 의미다. 중도층에서는 민주당 44%, 국민의힘 13%, 무당층 31%였다. 나머지 지역은 민주당이 크게 앞섰다. 서울은 민주당과 국민의힘이 각각 45%, 15%로 세 배 차였고, 인천·경기(49%, 17%), 대전·세종·충청(49%, 22%), 광주·전라(69%, 5%) 등이었다. 갤럽 조사는 무작위로 추출된 무선전화 가상번호를 이용한 전화 조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐으며(응답률 12.6%) 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB] ◆NBS 조사선 李지지율 70% 육박…중도층 격차 커   NBS도 비슷한 흐름이었다. 민주당 46%, 국민의힘 18%였다. 지난 2주 전 조사와 비교해 민주당은 3%p, 국민의힘은 1%p 상승했다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%를 차지했다. 특히 중도층에서는 민주당이 41%로 국민의힘(11%)과의 격차가 더 컸다. 민주당은 전 연령에서 국민의힘에 앞섰고, TK를 제외한 전 지역에서 국민의힘에 우위를 보였다. TK는 민주당 25%, 국민의힘 26%, 개혁신당 4%, 진보당 2%, 조국혁신당 1% 순이었고, '그 외 다른 정당'은 3%, '지지하는 정당 없음'은 38%였다. TK 지지율은 민주당과 국민의힘이 팽팽했다. 특히 이 지역의 무당층이 38%에 달한 것은 국민의힘에 실망한 합리적 보수층과 중도층이 대거 중간 지대로 이동한 영향으로 보인다. 국민의힘의 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 결정적인 요인으로 꼽힌다. NBS는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 21.3%였다. ◆이대로라면 민주당 지방선거 압승…국힘 출구 못 찾아  두 조사에서 이 대통령과 민주당이 국민의힘을 압도하고 있다. 이 대통령은 60% 중반대의 지지율을 이어갔고, 민주당의 지지율(46%)도 고공행진을 하고 있다. 국민의힘의 지지율은 20%에 미치지 못했다. 윤어게인 노선 갈등과 공천 내홍이 결정타였다. 이대로라면 민주당의 지방선거 압승이 예상된다. 국민의힘은 전통적인 강세 지역인 TK와 PK 수성도 장담할 수 없는 상황이다. 민주당 대구시장 후보로 유력한 김부겸 전 총리가 국민의힘의 모든 경선 후보에 앞선다는 조사 결과도 있었다. 총체적 위기 상황을 맞은 국민의힘은 여전히 출구조차 찾지 못하고 있다.  leejc@newspim.com 2026-03-27 11:40
사진
타이거 우즈 탄 차량 전복·체포 [서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = '골프 황제' 타이거 우즈(50)가 또 '음주 또는 약물 운전'(DUI·Driving Under the Influence) 혐의에 연루돼 체포됐다.  미국 ABC 방송과 AP통신 등에 따르면 우즈는 28일(한국시간) 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 사고를 일으킨 뒤 경찰에 체포돼 구금됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 타이거 우즈. [사진=로이터] 2026.03.19 psoq1337@newspim.com 사고는 이날 오후 2시를 넘긴 시점에 발생했다. 우즈가 몰던 차량은 왕복 2차선 도로에서 다른 차량과 충돌한 뒤 전복된 것으로 전해졌다. 우즈는 큰 부상을 입지 않은 것으로 확인됐다. 다만 현장에 출동한 경찰은 우즈의 상태를 확인하는 과정에서 음주 또는 약물 영향 아래 운전을 했다고 의심했고, 곧바로 체포했다. 현재까지 우즈가 술에 취한 상태였는지, 약물 복용에 따른 것인지는 명확히 밝혀지지 않았다. 우즈의 교통사고는 이번이 처음이 아니다. 그는 2021년 2월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 인근에서 차량 전복 사고를 당해 다리 등에 중상을 입고 장기간 재활 치료를 받은 바 있다. 당시 경찰은 과속과 운전 부주의를 사고 원인으로 지목했으며, 음주나 약물 정황은 없다고 결론 내렸다. 타이거 우즈. [사진=로이터] 또한 우즈는 2017년에도 DUI 혐의로 체포된 전력이 있다. 당시 그는 도로변에 정차된 차량 운전석에서 잠든 채 발견됐으며, 진통제 복용 상태였다고 진술했다. 이후 법정에서 혐의를 인정하고 벌금과 보호관찰, 사회봉사 등의 처분을 받았다. 우즈는 지난해 9월 일곱 번째 허리 수술을 받은 후 선수 생활 연장을 준비해 왔다. 우즈는 다음달 9~12일 열리는 마스터스 출전 여부를 아직 고민 중인 것으로 알려졌다. 또 다음해 열리는 아일랜드 라이더 컵의 미국 단장직 승낙 여부도 이달말까지 결정해야 하는 상황이다. football1229@newspim.com 2026-03-28 08:59

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동