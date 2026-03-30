[스타톡] '끝장수사' 정가람 "카포에라 4개월 준비, 액션 더 해보고파"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '끝장수사'의 정가람이 배성우와 함께 한 유쾌하면서도 시원한 버디무비로 봄 극장가를 찾아온다.

정가람은 4월 2일 개봉을 앞두고 인터뷰를 통해 무려 7년간 빛을 보지 못했던 영화를 드디어 선보이며 기쁜 소감을 얘기했다. 극중 재벌가 아들이자 신입 형사로 등장하는 그는 "평소 성격과 다르게 할 말 다 해볼 수 있어 좋았다"면서 웃었다.

"영화 저는 재밌게 잘 봤어요. 캐릭터들이 다 각자의 정의감을 가지고 뭔가 사건을 진지하게 푸는 이런 모습들도 정말 좋았고 저랑 배성우 선배님의 케미도 잘 나온 것 같아요. 시간이 오래 지났는데도 그게 막 느껴지기보다 제가 조금 어렸었구나 하는 생각이 들었고 그 모습을 보는 게 좋았어요. 시나리오 보고 중호가 시원시원하고 뭔가 부족함 없고 항상 당당하고 눈치도 안 보고 패기 있고 이런 딱 그 나이대의 에너지가 매력적이었거든요. 촬영하면서 쾌감도 있었죠."

영화 '끝장수사'에 출연한 배우 정가람. [사진=㈜에이스메이커무비웍스]

'끝장수사'는 영화부터 캐릭터 하나 하나가 모두 첫 인상과는 다른 반전을 품고 있다. 중호 역시 처음엔 좀 뺀질거리거나, 경찰 업무에 전혀 관심이 없을 것 같지만 의외로 진중한 녀석이다. 정가람 역시 그 점에 끌렸다.

"저랑 약간 비슷한 점은 한편으로 중호가 어찌 보면 그 당당함 속에서 남들이 봤을 때 좀 비호감으로 느껴질 수 있는 부분도 있거든요. 그럼에도 사건에 대한 뭔가 진지하게 임하는 태도가 있다는 거였어요. 뭔가를 맡았을 때 끝까지 열심히 하는 이런 모습들이 그냥 저도 뭘 하면 좀 엄청 노력하고 최대한 열심히 해보려는 면이 있어서 좀 닮지 않았나. 그런 생각을 하면서 서로의 원을 맞춰갔던 것 같아요."

배성우와 호흡도 편안했다. 의외로 배성우는 현장에서 굉장히 영(young)한 느낌으로 다가왔다고. 유쾌하고 유머러스한 면이 있어 때로는 장난도 칠 수 있을 정도로 친근하게 느껴졌다고 촬영 당시를 돌아봤다.

"영화에서는 베테랑과 신입이어서 서로 처음에 뭔가 사건을 대하는 태도 같은 게 달랐죠. 현실에서는 선배님이 너무 영하셔서 나이로 치면 차이가 좀 있는데도 정말 편안하게 촬영할 수 있었어요. 오히려 더 좋았죠. 저도 막 이렇게도 저렇게도 해볼 수 있었고 뭐든 잘 받아주시고 선배님도 하나 던지시면 저도 다르게 해보고 그런 케미가 더 살 수 있었어요."

영화 '끝장수사'에 출연한 배우 정가람. [사진=㈜에이스메이커무비웍스]

영화의 스포일러가 될 만한 부분에선 역시 '끝장수사'의 반전 아닌 반전 매력이 더 많이 드러난다. 정가람은 조한철이 맡은 오형사 역을 언급하며 "미운 사람이 한 명도 없는 것 같다"면서 웃었다.

"중호가 할 말 다 하고 당당하게 굴어도, 진심으로 최선을 다하니 좋은 에너지로 오는구나 생각을 가장 많이 했어요. 나중에 스포일러가 될 만한 장면에서도 각자의 캐릭터가 자기만의 정의감으로 악당을 처치하기 위해 최선을 다하는 모습이 오히려 후련하고 좋게 느껴지고, 안심도 되는 것 같아요."

중호가 재벌가 출신 인플루언서를 거쳐 형사가 된 인물이다보니, 극중에 뜬금없이 사진을 찍거나 철없어 보이는 면도 약간은 도드라진다. 정가람이 얘기했듯 그럼에도 자신의 일에 진지한 모습 때문에 이조차도 영화의 양념이자 캐릭터의 매력으로 느껴진다.

"저도 중호 입장이 돼서 여기서 이렇게 하는 것도 재밌지 않아요? 하고 묻기도 하고. 왜냐면 중호라면 했을 것 같은 거예요. 그런 게 첨가되고 뭔가 심플할 것 같으면서도 꺾는 맛이 좀 있는 영화라서. 또 인플루언서 출신이라 그렇게 해도 전혀 튀는 설정이 아니어서 찍으면서 재밌었죠. 오히려 요즘에 나오니까 그 장면이 더 자연스러워 보이기도 해요. 다들 여기저기서 카메라 들고 다니고 찍는 게 더 익숙해졌으니까요."

영화 '끝장수사'의 한 장면, [사진=㈜에이스메이커무비웍스]

극중 격투기를 했던 설정도 있어서 정가람은 촬영 전 4-5개월에 걸쳐 브라질 전통 무술에서 온 격투기 카포에라를 수련했다. 그는 "어릴 때 철권이라고 남자들은 다 아는 게임인데 그걸 떠올리면서 정말 재밌을 것 같았다"면서도 꽤나 고생스럽게 격투기와 액션을 완성했던 당시를 떠올렸다.

"그게 웃겨 보이지만 아주 강력한 무술이거든요. 화려하게 잘하고 싶어서 정말 열심히 오래 연습했어요. 액션 신이 카포에라 쓰는 거랑 마지막 액션 두 장면인데 그 합을 정말 많이 수정했어요. 막 하루 만에 대충 만들고 이런 게 아니라 정말 액션을 최대한 많이 넣어서 한 장면씩 열심히 준비했었어요. 카포에라가 브라질 거라 리듬감이 있거든요. 저는 토종 아시안이라 쉽지 않았죠. 사실 마지막 액션 신이 가장 힘든 신이기도 했어요. 거기선 막 싸우는 신이기도 했고 감정신보다는 액션신이, 체력이 떨어져가는 게 느껴지기 때문에 좀 더 힘들게 느껴지긴 하는 것 같아요."

그럼에도 정가람은 아직은 감정을 깊게 표현하는 것보다는 액션 장르에 더 마음이 간다고 했다. 앞서 박철환 감독은 '끝장수사'의 제목을 언급하며 원래 '출장수사'였던 가제가 바뀐 이유로, 후속편을 염두에 뒀음을 밝힌 바도 있다. 정가람은 "감독님과 가볍게 얘기를 나눈 적은 있다"면서도 열심히 수련한 카포에라 무술을 더 멋있게 보여줄 수 있기를 은근하게 기대했다.

"그래도 액션, 몸 쓰는 걸 많이 하고 싶어요. 많이 보여주고 싶어요. 카포에라도 이번에 해보긴 했지만 전에 예전에 사극을 했을 때도 칼 쓰는 거 이런 걸 연습한 거에 비해서 많이 못 보여준 것 같아서요. 잘할 수 있어요. 한 살이라도 어릴 때 멋있게 해보고 싶죠. 만약에 진짜 후속작이 나온다면? 감독님이랑 장난스럽게 얘기한 적이 있어요. 감독님은 머릿속에 다 있으신가봐요. 김칫국이니까 물어보진 않았죠. 제 생각엔 그냥 재혁과 중호가 또 사건을 맡게 되고, 티격태격하면서 또 좋은 케미를 보여주겠죠. 어쩌면 재혁이 사진을 대신 찍어주고 있을 수도 있고요. 그럼 아 이거 별로다 다시 찍어달라 이럴 수도 있고.(웃음) 그런 생각을 한번 해본 적은 있어요."

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