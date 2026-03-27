[내일날씨] 주말에도 미세먼지 주의...서울 한낮 21도

아침 최저기온 2~11도·낮 최고기온 12~23도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 28일도 큰 일교차와 미세먼지에 주의해야겠다.

27일 기상청에 따르면 28일 수도권과 강원영동은 대체로 맑겠고 그 밖의 전국은 가끔 구름이 많다가 오후부터 대체로 맑아지겠다. 전남권과 제주도는 밤부터 차차 흐려지겠다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울 등 수도권과 충남지역에 초미세먼지 비상저감조치가 시행된 17일 오전 서울 종로구 서울시교육청에서 바라본 도심이 미세먼지로 뿌옇게 보이고 있다. 2026.03.17 mironj19@newspim.com

아침 최저기온은 2~11도로 예상된다. ▲서울 6도 ▲인천 6도 ▲수원 4도 ▲춘천 3도 ▲강릉 8도 ▲청주 6도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 7도 ▲대구 8도 ▲부산 11도 ▲울산 10도 ▲제주 11도다.

낮 최고기온은 12~23도로 예측된다. ▲서울 21도 ▲인천 17도 ▲수원 19도 ▲춘천 21도 ▲강릉 16도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 23도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 18도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 수도권·강원권·충청권·광주·전북·영남권·제주권 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 서울·경기북부·경기남부·강원영서·충북은 오전에 일시적으로 '매우나쁨'으로 예상된다.

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