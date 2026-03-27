순창군, 해빙기 민관 합동 점검…현장 안전관리 강화

급경사지·건설현장 집중 점검 통한 위험요인 사전 차단

표본점검 체계 운영·사후관리 강화로 안전 확보 추진

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 해빙기 안전사고 예방을 위해 민관 협력 기반 현장 점검을 강화하고 있다.

군은 봄철 해빙기를 맞아 민관 합동 표본점검을 실시하고 취약시설 안전관리 실태 점검에 나섰다고 27일 밝혔다.

해빙기 민관 합동 점검[사진=순창군] 2026.03.27 lbs0964@newspim.com

조광희 순창부군수는 전날 산업안전 분야 민간 전문가와 함께 현장을 찾아 점검을 진행했다. 이번 점검은 각 부서의 전수 점검 결과를 확인하고 추가 위험요인을 발굴하기 위한 2차 점검 절차다.

이날 점검은 급경사지 등 인명피해 우려가 높은 시설을 중심으로 진행됐다. 비탈면 균열과 침하 여부, 낙석 발생 가능성, 배수시설 상태 등을 집중 확인하고, 건설현장 가설구조물 안전성과 국가유산 주변 지반 상태까지 점검했다.

군은 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 보수·보강이 필요한 시설은 신속히 정비할 계획이다. 또한 점검 결과를 관리시스템에 등록해 사후 조치 이행 여부도 지속 관리할 방침이다.

조광희 부군수는 "해빙기는 지반 약화로 안전사고 위험이 높아지는 시기"라며 "민관 합동 점검을 통해 위험요인을 선제적으로 제거하고 군민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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