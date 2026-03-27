"공관위 결정 도저히 납득 못해" 이범석 청주시장, 컷오프 반발

"재심 결과 지켜본 후 최종 판단" ...무소속 가능성 시사

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 지난 26일 이범석 청주시장을 공천에서 배제(컷오프)하자, 이 시장이 "결코 받아들일 수 없다"며 강하게 반발하고 나섰다.

이 시장은 27일 청주시청에서 긴급 기자회견을 열고 "여론 조사에서 청주시민의 가장 높은 지지를 받고 있는 후보를 컷오프하겠다는 것은 도저히 납득할 수 없는 결정"이라고 밝혔다.

27일 이범석 청주시장이 국민의힘 공천관리위원회가 자신을 컷오프한 것과 관련해 기자회견을 하고 있다.[사진=백운학 기자] 2026.03.27 baek3413@newspim.com

이 시장은 "국민의힘 공관위는 당의 승리를 위해 가장 경쟁력 있는 후보를 공천하는 것이 최우선 과제"라며 "지속적으로 지지율 1위를 유지해 온 후보를 경선에서 배제하는 것은 충북 전체를 민주당에 넘겨주는 자멸 행위와 다름없다."라고 지적했다.

이어 "대한민국의 중심은 충북, 그 중심은 청주"라며 "청주에서 반드시 승리하기 위해서는 시민이 원하는, 이길 수 있는 후보가 공천되어야 한다. 그것이 정의롭고 공정한 공천"이라고 강조했다.

이 시장은 "공관위가 이번 결정을 재고해 바로잡아 달라"고 촉구했다.

이번 지방선거가 "민주당 정권의 독선과 독재를 막기 위한 중대한 선거"라며,"승리를 위해선 경쟁력 있는 후보가 필요하다."라고 거듭 주장했다.

이 시장은 그러면서 "공관위 결정 과정이 어떻게 이루어졌는지,어떤 사유로 컷오프됐는지 정확히 알지 못한다"며 "오늘 오전 공관위에 재심을 요청한 상태"라고 말했다.

무소속 출마에 대해서는 "지금 단정적으로 말하긴 어렵지만, 재심 결과와 지지자 의견을 수렴한 후 최종 입장을 내놓겠다."고 밝혀 가능성을 배제하지 않았다.

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