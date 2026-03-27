영암군 '통합RPC' 착공…고품질 쌀 유통혁신 시동

8개 농협 공동 참여·연 3만톤 처리…230억 원 투입

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 영암군이 230억 원을 투입해 고품질 쌀 유통혁신 사업에 본격 착수했다. 지역 농협 8곳이 공동으로 참여하는 통합미곡종합처리장(RPC) 건립을 통해 생산 중심의 쌀 산업 구조를 유통·가공 중심으로 전환한다는 계획이다.

영암군은 군서면 성양리 일원에서 '고품질쌀유통활성화사업' 착공식을 열고 통합RPC 건립 사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

통합RPC 착공식. [사진=영암군] 2026.03.27 ej7648@newspim.com

이번 사업은 벼 가공시설 현대화와 건조·저장시설 확충을 포함해 연간 3만톤의 벼를 처리할 수 있는 규모로 조성된다.

특히 관내 8개 농협이 공동 참여하는 통합RPC 방식으로 추진돼 그동안 각각 운영되던 분산 유통 체계를 하나로 통합해 영암쌀의 품질과 유통 안정성을 높일 것으로 기대된다.

군은 통합RPC 완공 시 지역에서 생산되는 쌀의 절반 이상을 직접 가공할 수 있는 체계를 구축해 지역 농가 소득 증대와 농업 경쟁력 강화를 도모한다는 방침이다.

이승준 영암군 유통산업과장은 "이번 사업은 행정과 지역 농협, 농업인이 협력해 추진한다는 점에서 의미가 크다"며 "올해 준공을 목표로 차질 없이 추진해 전국 최고 수준의 쌀 유통체계를 실현하겠다"고 말했다.

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