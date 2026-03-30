라덴스, 올영픽서 '베럴 혀클리너 블랙 더블기획 세트' 출시

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 일레븐코퍼레이션의 프리미엄 구강케어 브랜드 라덴스(La dens)는 4월 올영픽(Pick) 프로모션에 참여해 '베럴 혀클리너 블랙 더블기획 세트'를 선보인다고 밝혔다.

이번 올영픽 한정으로 출시되는 '베럴 혀클리너 블랙 더블기획 세트'는 인기 컬러인 블랙 제품을 1+1 구성으로 제공하는 기획 상품이다.

라덴스의 '베럴 혀클리너'는 누적 판매량 200만개를 기록한 제품으로, 2022년 올리브영 어워즈 덴탈케어 부문과 2025 올리브영 어워즈 구강애프터케어 부문에서 수상한 바 있다.

제품은 120개의 브러쉬와 이중 스크래퍼 구조, 분리형 헤드 설계를 적용해 위생적인 사용이 가능하도록 했다. 또한 혀의 굴곡에 맞춘 인체공학적 디자인을 적용해 백태 및 구취 제거에 도움을 주는 것이 특징이다.

라덴스 관계자는 "고객들의 관심에 보답하기 위해 더블 기획세트를 준비했다"며 "이번 올영픽 1+1 구성을 통해 제품을 경험할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

[이미지=라덴스]

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