네이버 커넥트재단, AI 교육 콘텐츠 공개...'커넥트 온' 캠페인 진행

무료 교육 영상 부스트코스 홈페이지에서 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버 커넥트재단이 인공지능(AI) 시대에 필수적인 기술 이해도 및 문제해결능력을 누구나 쉽게 갖출 수 있도록 AI 관련 교육 콘텐츠를 공개한다.

커넥트재단은 27일부터 'CONNECT ON' 캠페인을 진행하며 AI를 처음 접하는 이용자도 쉽게 AI와 관련된 다양한 주제를 접할 수 있는 무료 교육 영상을 부스트코스 홈페이지에서 제공할 예정이다.

네이버 커넥트재단이 인공지능(AI) 시대에 필수적인 기술 이해도 및 문제해결능력을 누구나 쉽게 갖출 수 있도록 AI 관련 교육 콘텐츠를 공개한다. [사진= 네이버]

이번 콘텐츠는 AI 시대에 필수적인 핵심 역량을 기를 수 있도록 사례 중심의 영상 콘텐츠로 구성됐다.

AI 기초 개념, 에이전틱 AI와의 협업, 산업 영역의 AX, 프롬프트 작성 실습까지 총 21개의 영상을 제공한다.

또한 네이버, 네이버클라우드 등 팀네이버의 전문가들과 서울대, 고려대, 연세대, KAIST 등 학계 연구진들이 제작에 참여해 콘텐츠 완성도를 높였다.

네이버 커넥트재단은 누구나 AI 기술에 대한 이해도를 높이고 이를 실생활에서 활용할 수 있도록 'CONNECT ON' 캠페인을 통해 다양한 교육 프로그램을 운영해왔다.

공기중 네이버 커넥트재단 이사장은 "AI를 비롯한 기술 환경이 빠르게 진화하는 상황에서 커넥트재단은 누구나 AI 기술을 쉽게 배우고 이를 주도적으로 활용할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 운영할 계획"이라며 "이번 교육 콘텐츠가 AI 기술 활용 경험이 있는 이용자는 물론 입문자들에게도 유의미한 역량 향상의 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

origin@newspim.com