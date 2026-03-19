네이버클라우드 '클로바 케어콜', 지난해 사회적 가치 340억원 창출

팀네이버, 연세대 연구팀과 '네이버 케어콜 사회적가치 측정' 리포트 발간

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버클라우드의 인공지능(AI) 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜(CLOVA CareCall)'이 연간 수백억 원 규모의 사회적 손실을 막아내는 '디지털 사회안전망'의 가치를 창출한 것으로 나타났다.

팀네이버는 연세대학교 ESG/기업윤리 연구센터와 함께 '클로바 케어콜'의 사회적 가치를 측정하는 공동 연구를 완료하고 그 결과를 담은 '네이버 케어콜 사회적가치 측정' 리포트를 발간했다고 19일 밝혔다.

네이버클라우드의 인공지능(AI) 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜(CLOVA CareCall)'이 연간 수백억 원 규모의 사회적 손실을 막아내는 '디지털 사회안전망'의 가치를 창출한 것으로 나타났다. [사진= 네이버클라우드]

이번 연구는 지난해 10월 공개된 '디지털 경제 리포트 2025'에 이어 네이버 서비스의 경제적 가치 및 사회적 기여도를 확인하기 위해 추진됐다.

클로바 케어콜은 돌봄이 필요한 대상자에게 AI가 주기적으로 전화를 걸어 일상적인 안부를 묻고 건강 이상 징후 등을 확인하는 서비스로 현재 국내 150여개 기관에서 약 5만명의 고령층에게 제공 중이다.

클로바 케어콜은 네이버 생성형 AI 기술을 바탕으로 이전 대화 내용을 기억하는 등 대상자와 자연스럽고 맥락에 부합하는 소통을 이어가는 것이 특징이다.

연구팀은 클로바 케어콜 운영 기관에서 연구에 동의한 담당자들을 대상으로 설문조사를 실시하고 전국 시·군·구 공공데이터를 활용해 서비스 도입 지역과 미도입 지역을 비교하는 등 두 종류의 입체적인 연구를 진행했다.

먼저 설문조사 응답을 근거로 작년 한 해 동안 클로바 케어콜이 운영 기관 전체에 기여한 사회적 가치를 추정한 결과 약 340억원으로 나타났다.

공공데이터를 활용한 거시 분석에서는 클로바 케어콜 도입 지역 내 고독사 발생률이 도입하지 않은 지역 대비 44.2% 감소했으며 응급실 방문자 수는 9.2% 줄어든 것으로 확인됐다.

반면 일반 병원 방문자 수는 1.5% 증가했는데 이는 AI가 안부를 묻는 과정에서 건강 이상 징후를 조기에 발견해 응급 상황으로 악화하기 전 선제적인 대응을 유도했기 때문으로 풀이된다.

연구팀은 전국 모든 지자체에 클로바 케어콜이 도입돼 고령 인구의 20%가 이용할 경우 서비스의 예방 의료적 효과는 연간 약 4172억원까지 확대될 것으로 예상했다.

클로바 케어콜이 인력 중심의 전통적 돌봄 체계를 보완해 행정 효율성을 높이는 것은 물론 복지 행정의 구조를 사후 대응에서 사전 예방 중심으로 전환하고 있음을 보여준다는 설명이다.

이번 연구를 수행한 연세대학교 연구팀의 이호영 교수와 방영석 교수는 "AI 기반 공공서비스가 창출하는 사회 전체의 비용 절감과 위험 완화 등 다양한 편익을 계량화해 서비스의 사회적 가치를 정량적으로 평가할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "향후 서비스 확산이나 정책적 제도화 여부를 검토하는 과정에서도 재정적·정책적 의사결정을 지원하는 객관적 근거로 활용될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "클로바 케어콜은 사회적 약자를 보호하고 공공 안전망의 질적 수준을 높이는 핵심 AI 인프라"라며 "앞으로도 클로바 케어콜이 공공-민간 협력의 성공 모델로 사회적 책임을 다할 수 있도록 고도화된 AI 기술 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

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