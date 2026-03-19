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네이버클라우드 '클로바 케어콜', 지난해 사회적 가치 340억원 창출

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팀네이버, 연세대 연구팀과 '네이버 케어콜 사회적가치 측정' 리포트 발간

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버클라우드의 인공지능(AI) 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜(CLOVA CareCall)'이 연간 수백억 원 규모의 사회적 손실을 막아내는 '디지털 사회안전망'의 가치를 창출한 것으로 나타났다.

팀네이버는 연세대학교 ESG/기업윤리 연구센터와 함께 '클로바 케어콜'의 사회적 가치를 측정하는 공동 연구를 완료하고 그 결과를 담은 '네이버 케어콜 사회적가치 측정' 리포트를 발간했다고 19일 밝혔다.

네이버클라우드의 인공지능(AI) 안부 전화 서비스 '클로바 케어콜(CLOVA CareCall)'이 연간 수백억 원 규모의 사회적 손실을 막아내는 '디지털 사회안전망'의 가치를 창출한 것으로 나타났다. [사진= 네이버클라우드]

이번 연구는 지난해 10월 공개된 '디지털 경제 리포트 2025'에 이어 네이버 서비스의 경제적 가치 및 사회적 기여도를 확인하기 위해 추진됐다.

클로바 케어콜은 돌봄이 필요한 대상자에게 AI가 주기적으로 전화를 걸어 일상적인 안부를 묻고 건강 이상 징후 등을 확인하는 서비스로 현재 국내 150여개 기관에서 약 5만명의 고령층에게 제공 중이다.

클로바 케어콜은 네이버 생성형 AI 기술을 바탕으로 이전 대화 내용을 기억하는 등 대상자와 자연스럽고 맥락에 부합하는 소통을 이어가는 것이 특징이다.

연구팀은 클로바 케어콜 운영 기관에서 연구에 동의한 담당자들을 대상으로 설문조사를 실시하고 전국 시·군·구 공공데이터를 활용해 서비스 도입 지역과 미도입 지역을 비교하는 등 두 종류의 입체적인 연구를 진행했다.

먼저 설문조사 응답을 근거로 작년 한 해 동안 클로바 케어콜이 운영 기관 전체에 기여한 사회적 가치를 추정한 결과 약 340억원으로 나타났다.

공공데이터를 활용한 거시 분석에서는 클로바 케어콜 도입 지역 내 고독사 발생률이 도입하지 않은 지역 대비 44.2% 감소했으며 응급실 방문자 수는 9.2% 줄어든 것으로 확인됐다.

반면 일반 병원 방문자 수는 1.5% 증가했는데 이는 AI가 안부를 묻는 과정에서 건강 이상 징후를 조기에 발견해 응급 상황으로 악화하기 전 선제적인 대응을 유도했기 때문으로 풀이된다.

연구팀은 전국 모든 지자체에 클로바 케어콜이 도입돼 고령 인구의 20%가 이용할 경우 서비스의 예방 의료적 효과는 연간 약 4172억원까지 확대될 것으로 예상했다.

클로바 케어콜이 인력 중심의 전통적 돌봄 체계를 보완해 행정 효율성을 높이는 것은 물론 복지 행정의 구조를 사후 대응에서 사전 예방 중심으로 전환하고 있음을 보여준다는 설명이다.

이번 연구를 수행한 연세대학교 연구팀의 이호영 교수와 방영석 교수는 "AI 기반 공공서비스가 창출하는 사회 전체의 비용 절감과 위험 완화 등 다양한 편익을 계량화해 서비스의 사회적 가치를 정량적으로 평가할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "향후 서비스 확산이나 정책적 제도화 여부를 검토하는 과정에서도 재정적·정책적 의사결정을 지원하는 객관적 근거로 활용될 수 있을 것"이라고 밝혔다.

김유원 네이버클라우드 대표는 "클로바 케어콜은 사회적 약자를 보호하고 공공 안전망의 질적 수준을 높이는 핵심 AI 인프라"라며 "앞으로도 클로바 케어콜이 공공-민간 협력의 성공 모델로 사회적 책임을 다할 수 있도록 고도화된 AI 기술 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

origin@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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