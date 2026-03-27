'서울시장 출마' 박주민 "돌봄은 가족의 몫 아냐...걱정 없는 서울 만들 것"

통합돌봄지원법 시행 첫날, 돌봄 복지 공약 발표

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 박주민 더불어민주당 서울시장 예비후보는 통합돌봄지원법 시행 첫날인 27일 돌봄 복지 공약을 발표했다.

박 예비후보는 이날 페이스북을 통해 "서울에서 돌봄 걱정 없는 삶이 가능한 도시를 가장 먼저 증명하겠다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 서울시장 출마를 선언한 박주민 더불어민주당 의원이 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2025.12.23 mironj19@newspim.com

박 예비후보는 "오늘부터 통합돌봄지원법이 시행된다"며 "노쇠, 장애, 질병, 사고 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 분들이 살던 곳에서 계속 살아가며 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 의료·요양·돌봄을 통합해 국가가 책임지는 제도적 기반이 마련된 것"이라고 했다.

그는 "저는 국회 보건복지위원장이자 전 기본사회위원회 부위원장으로서 이 법의 시행을 누구보다 가까이에서 준비해왔다"며 "이 제도를 어떻게 작동하게 해야 하는지, 현장에서 무엇이 부족하고 무엇이 필요한지 누구보다 잘 알고 있다"고 밝혔다.

이어 "돌봄 국가책임의 기반을 만드는 데 깊이 참여해온 만큼 이 돌봄 체계를 서울에서 가장 먼저 제대로 구현할 자신이 있다"며 "서울을 누구나 존엄을 지킬 수 있는 기본특별시로 설계하겠다"고 강조했다.

그러면서 ▲위험해지기 전에 먼저 찾아가는 시민돌봄 확대 (돌봄SOS·외출동행·간병 지원 강화) ▲응급실 뺑뺑이 없는 서울 (응급의료조정체계 구축) ▲집에서도 병원처럼 (재택의료·방문간호 촘촘히 확충) ▲아이는 병원비 걱정 없이, 돌봄 공백 없이 (초등돌봄·아픈아이 안심체계 구축) 등의 공약을 제시했다.

박 예비후보는 "돌봄은 더 이상 개인과 가족의 몫이 아니다"며 "저는 시민의 삶을 지키는 새로운 서울의 설계를 책임지고 완성하겠다"고 약속했다.

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