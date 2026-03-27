스마일게이트 희망스튜디오, 청년 멘토 '호프 크리에이터' 6기 활동 성료

2019년부터 전국 14개 지역 86개 지역아동센터에서 멘토링

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 스마일게이트 희망스튜디오는 창의 커뮤니티 '팔레트(PALETTE)'의 청년 멘토 '호프 크리에이터(Hope Creator) 6기'가 활동을 마쳤다고 27일 밝혔다.

6기 호프 크리에이터는 작년 9월부터 올해 2월까지 20주 동안 지역아동센터 아동, 청소년들이 게임, 웹툰, 영상 등 관심사 기반 프로젝트를 창작하는 전 과정에서 멘토링을 진행했다.

서울, 전주, 부산 등 전국 9개 지역에서 총 43명의 청년 멘토가 참여해 51개의 프로젝트를 완성했다.

이번 6기 활동은 인공지능(AI) 시대를 맞아 호프 크리에이터가 창의적 리더로 성장하는 데 주안점을 뒀다.

호프 크리에이터를 대상으로 실시한 만족도 설문조사 결과 ▲문제 해결 능력(4.9점) ▲커뮤니케이션 역량(4.9점) ▲자기 표현 역량(4.8점) ▲팀워크 역량(4.8점) 등이 향상된 것으로 나타났다. 설문조사 답변은 '전혀 그렇지 않다'(1점)부터 '매우 그렇다'(5점)까지 5점 척도로 설계됐다.

6기 호프 크리에이터로 참여한 홍은채 학생(전북대학교 경영학과 22)은 "아이들과 한 팀이 돼 프로젝트를 기획하고 문제를 해결하는 과정 자체가 도전적인 경험이었다"라며 "아이들이 AI 등 IT 기술을 활용해 창작물을 만들며 성장하는 모습을 지켜본 것이 보람이었다. 개인적으로 소통 및 협업, 리더십 역량이 향상된 것 같다"라고 말했다.

지난 2019년 첫 선을 보인 호프 크리에이터는 전국 14개 지역, 86개 지역아동센터에서 누적 4333명이 활동했고 아동 청소년들과 함께 3만5080시간 동안 197개의 창작물을 만들었다.

호프 크리에이터들은 활동 종료 후에도 희망스튜디오의 팔레트 알룸나이(Alumni) 활동 지원 속에서 활발히 교류하며 사회적 가치를 창출하고 있다.

농인 부모와 청인 자녀의 소통을 돕는 솔루션 'COM-US'의 개발팀 '그린', 소리를 단서로 이상 현상을 추적하는 사운드 기반 공포게임 '노 시그널'을 만든 '프로젝트 램(Project Lamb)' 등은 호프 크리에이터 출신들이 주축이 돼 활동 중인 대표적인 사례다.

'그린'과 '프로젝트 램'은 각각 '구글 솔루션 챌린지' Top 100, '2024 GXG 인디크래프트'에 선정됐다.

최근 희망스튜디오가 측정한 팔레트 사회적 가치 결과에 따르면 현재까지 청년 멘토의 아동, 청소년 멘토링과 커뮤니티 활동을 사회적 가치로 환산하면 약 16억원에 이른다.

이는 팔레트 활동과 동일한 교육 효과를 얻기 위해 사회가 지불해야 하는 대체 비용을 환산한 수치다.

권연주 희망스튜디오 이사는 "호프 크리에이터는 지역사회 내 미래세대를 위한 창의적 성장 환경을 조성하는 데 있어 매우 중요한 역할을 담당하고 있다"라며 "이들이 건강한 사회구성원이자 리더로 성장할 수 있도록 앞으로도 지역사회와 협력해 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

한편 희망스튜디오는 다양한 게임사·IP 등 희망 파트너들과 함께 게이미피케이션 기반 플랫폼을 통해 미래세대에 희망을 전하며 즐거운 기부 문화를 확산하고 있다.

origin@newspim.com