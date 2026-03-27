소방청, 국·공립 병원장 등 전문가와 선진 의료행정 자문회의

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 오는 6월 개원을 앞둔 국립소방병원의 안정적 운영과 의료 서비스 고도화를 위해 전문가 의견 수렴에 나섰다.
소방청(김승룡 청장)은 26일 119대응국장 주재로 국·공립 병원장과 의료행정 전문가들이 참석한 가운데 자문회의를 열고, 소방공무원 특화 진료와 지역 공공의료 수행을 위한 운영 모델 구축 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.
이번 회의에는 국립소방병원장을 비롯해 김원섭 충북대병원장, 이재협 보라매병원장, 방문석 국토교통재활병원장, 서승오 경찰병원장 직무대행 등 주요 공공의료기관 관계자와 전문가 10명이 참석했다.
참석자들은 개원을 앞둔 국립소방병원의 시범진료 현황과 조직·인력 체계를 점검하고, 타 공공병원의 운영 사례를 공유하며 실질적인 발전 방향을 논의했다.
특히 회의에서는 병원 운영의 조기 안착을 위한 세 가지 핵심 과제가 집중적으로 다뤄졌다. 먼저 의사 인력 수급 안정화와 전문성 확보 방안으로, 응급의학과 등 필수의료 인력과 소방 특화 전문의를 유치하기 위한 처우 개선과 순환 파견제 정착 방안이 논의됐다.
또한 공공성과 재정 자립성의 균형을 위한 재정 건전성 확보 방안과 함께, 보건복지부 및 지자체와의 재정 지원 연계 필요성도 제기됐다.
아울러 국립소방병원이 충북 중부권 공공의료 거점 역할을 수행할 수 있도록 119 구급 이송 체계와 연계한 협력 네트워크 구축, 중증 응급환자 수용 체계 강화 방안도 주요 의제로 다뤄졌다.
국립소방병원은 정식 개원에 앞서 지난해 12월 말부터 올해 2월까지 시범진료를 운영해 총 284명의 환자를 진료하며 운영 기반을 점검했다.
소방청은 이번 자문회의 결과를 토대로 화상센터, 근골격재활센터, 정신건강센터 등 소방 특화 진료 기능을 보완하고 개원 준비에 속도를 낼 계획이다.
김승룡 소방청장은 "국립소방병원은 국가 재난 최일선에서 헌신하는 소방공무원들의 건강을 책임지는 중추적 기관이자, 지역 주민의 생명을 지키는 핵심 공공의료 거점"이라며 "의료행정 전문가들의 지혜를 모아 오는 6월 정식 개원에 한 치의 빈틈이 없도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.
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