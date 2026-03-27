韩式小吃备受外国游客青睐 宰客与卫生问题待解

纽斯频通讯社首尔3月27日电 26日下午，春日的阳光洒在韩国首尔人气商圈——明洞。在附近美食街，一位外国游客向记者表示："能亲自品尝韩国独有的各种街头美食，感到非常开心。"

当天，明洞美食街弥漫着喷香的油烟味和辛辣的炒年糕香气。街道上挤满来自不同国家的外国游客，他们仿佛约定好了一般，都拿着香肠年糕串或辣炒鸡排串。

【插图=AI生成】

在鳞次栉比的明洞美食街摊位上，从炒年糕、糖饼、紫菜包饭，到最近席卷社交媒体的迪拜巧克力，各式各样的街头美食吸引着国内外游客的脚步。当天遇到的大多数外国游客都笑着说："平时在社交媒体或K-POP明星那里看到的韩式小吃，终于能亲口尝到了。"

来自中国的游客张某说："韩式小吃给人的印象是年轻、时尚。经常看到K-POP明星吃韩餐。能亲自品尝这些小吃，是非常有意义的体验。"

一位来自德国的游客期待地说："韩国食物有种独特的时尚魅力。尝了第一次见的炒年糕后，还打算尝尝韩式炸鸡。"

当天，被称为炒年糕圣地的新堂洞炒年糕胡同，因为是工作日显冷清。但商贩们异口同声地说，周末情况大不相同。

在新堂洞炒年糕胡同担任了15年停车管理员的金某向记者说："工作日白天很安静，但一到周末，整条胡同就挤满了来约会的年轻人，也包括大批外国游客。"

不过，美食街物价仍处于争议中心。明洞美食街一盘炒年糕要5000到7000韩元，一串烤串也远超5000韩元。街头牛排或烤龙虾等大部分食物价格都在1万韩元以上。

与明洞美食街并称为韩式小吃圣地的首尔广藏市场情况也类似。一位著名博主点了8000韩元的血肠，但商贩擅自加肉后要求加价，该视频被公开后引发争议。过度宰客等商业手法正成为韩式小吃全球化的障碍。

不过，随着韩国政府近期为根除宰客行为采取高强度的制裁措施，能否彻底改善备受关注。

此外，卫生问题仍是待解决的课题。记者在广藏市场周围发现，大部分摊主未戴卫生帽，部分商贩还在敞开的垃圾桶旁处理食材。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社