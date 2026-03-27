국민주권전국회의, 이상천 제천시장 예비후보 '국민주권후보' 인증

시장 재임 시 투자유치 등 가시적 성과로 변화 이끌어

낙선 후에도 지역 떠나지 않고 봉사와 시민활동 지속

[제천 =뉴스핌] 조영석 기자 =더불어민주당 이상천 제천시장 예비후보가 국민주권전국회의로부터 '국민주권후보' 인증을 받았다고 27일 밝혔다.

그의 과거 성과와 실행력을 종합적으로 인정받은 평가로 풀이되고 있다.

이상천 제천시장 예비후보(사진 가운데)가 국민주권전국회의로부터 국민주권인증서를 받고 있다.[사진=이상천 선거캠프] 2026.03.27 choys2299@newspim.com

그는 민선7기 재임 기간 1조7000억원 이상의 투자 유치, 1000만 관광객 시대 개막, 대규모 국·도비 확보 등 가시적 성과를 통해 제천의 도시 구조 변화를 이끌었다.

이러한 실적은 단순한 계획이 아닌 실제 결과로 국민주권후보 인증의 핵심 근거가 됐다는 해석이다.

이 예비후보는 최근 충북도지사 예비후보 3인(노영민·송기섭·신용한)과 '제천 우선 발전 MOU'를 체결해 차기 도정과 무관하게 제천 발전을 우선순위에 올렸다.

낙선 후에도 지역을 떠나지 않고 봉사와 시민 활동을 이어온 이 예비후보는 "낙선은 가장 큰 배움"이라며 "누가 당선되느냐보다 제천을 실제로 바꾸는 게 중요하다"고 실용적 접근을 강조했다.

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