정청래 "세종 완성은 민주당의 약속...행정수도특별법 처리 속도낼 것"

민주당, 27일 세종서 현장 최고위원회의 개최

"올해 세종 정부 예산 역대 최대...세종의사당·대통령 집무실 설치 담겨"

[세종=뉴스핌] 배정원 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 27일 세종시를 행정수도로 완성하기 위한 특별법 처리에 속도를 내겠다고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 세종시 아름동 민주당 세종시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 "세종 행정수도 완성은 더불어민주당의 약속이자 모두가 함께 잘 사는 대한민국을 만들기 위한 필수 과제"라며 이같이 밝혔다.

정 대표는 "세종은 우리 국토의 중심이자 균형발전의 상징"이라며 "수도권 일극체제를 넘어 새로운 대한민국을 만들겠다는 노무현 전 대통령의 꿈이 살아 있는 도시이기도 하다"고 말했다.

이어 "노무현 전 대통령이 뿌린 세종 행정수도의 씨앗은 이재명 정부의 지방주도 성장 전략을 통해 한층 더 발전하고 있다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

정 대표는 "대전·충남 통합 논의가 급물살을 타다 국민의힘 반대로 무산될 위기에 놓인 상황"이라며 "이 과정에서 세종이 소외되는 것 아니냐는 우려가 있다는 점도 잘 알고 있다. 그러지 않도록 민주당이 앞장서 세종 발전을 위해 노력하겠다"고 말했다.

그러면서 "세종이 행정수도로서 명확한 법적 지위를 갖출 수 있도록 '행정수도특별법' 처리에도 속도를 내겠다"고 강조했다.

행정수도 특별법은 세종시의 행정수도 지위 명시, 국회 및 대통령 집무실의 완전한 이전 등 실질적인 행정수도 완성을 위한 내용을 골자로 한다.

정 대표는 "올해 세종시 관련 정부 예산이 1조7000억원대로 역대 최대 규모"라며 "국회 세종의사당과 대통령 세종 집무실 설치를 위한 예산 등을 담았다"고 설명했다.

jeongwon1026@newspim.com