정청래 "민주, '차량 5부제' 솔선수범…저도 월요일 대중교통 출퇴근할 것"

[충주=뉴스핌] 조승진 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 "중동전쟁 장기화로 우리 경제 불확실성이 심화되고 있다"며 "에너지 소비 절약을 위해 나부터 차량 5부제에 적극 동참하겠다"고 밝혔다.
정 대표는 25일 오전 충북 충주 유네스코국제무예센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 "어제 국무회의에서 이재명 대통령이 원유 수급 불안을 경고하며 철저한 대비책 마련을 지시했다"며 "공공기관 차량 5부제 등 솔선수범과 국민의 에너지 절약 운동을 당부했다"고 했다.
정 대표는 "나부터 실천하겠다"며 "차량 5부제에 적극 동참하겠다. 내 차 끝번호가 1번이고 1, 6번은 (차량 5부제에서) 월요일이다. 월요일에는 대중교통을 이용해 출퇴근하겠다"고 말했다.
그러면서 "민주당 의원들에게도 차량 5부제에 동참해 줄 것을 부탁한다"며 "민주당 의원들부터 솔선수범해주길 바란다"고 강조했다.
또 "민주당에서는 불필요한 조명 소등 실천, 멀티탭 끄기 등 대기전력 차단, 배달시 1회용품 자제. 자전거 이용 등 생활 속에서 실천 가능한 작은 것 하나부터 실천하겠다"고 했다.
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