정청래 "中企 흔들리면 나라 흔들려...환율안정 3법 빨리 처리하겠다"

민주, 중동 상황 대응 중소기업 간담회 개최

정청래 "골든타임 중요...25조 긴급 추경 편성"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 대표는 24일 중소기업중앙회와 간담회를 열고 "25조원 규모의 긴급 추경을 역사상 가장 빠른 속도로 통과시키겠다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '더불어민주당-중소기업중앙회 중동상황 대응을 위한 중소기업 간담회'에서 "중동 상황으로 인한 글로벌 위기가 우리 경제에 직접적인 영향을 미치고 있다"며 이같이 말했다.

정 대표는 "우리나라는 수출로 먹고 사는 나라이기 때문에 대외 의존성이 높은 경제 구조를 갖고 있다"며 "중동 상황이 발생하면 그 어느 나라보다도 직접적인 영향권 안에 들어서 기업하시는 분들이 굉장히 불안한 상황"이라고 진단했다.

그는 "이런 상황이 되면 힘없는 사람들, 돈 없는 사람들, 기반이 약한 사람들부터 피해가 더 가중된다"며 "중소기업이 우리 기업의 대부분을 차지하고 있는 만큼 중소기업이 흔들려버리면 나라 경제가 흔들리고 나라도 흔들린다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김기문(왼쪽) 중소기업중앙회장이 24일 오전 서울 여의도 중기(中企)중앙회에서 열린 '더불어민주당-중기중앙회 중동상황 대응을 위한 중기 간담회'에서 정청래 더불어민주당 대표에게 지방 中企성장전략 제안서를 전달하고 있다. 2026.03.24 ryuchan0925@newspim.com

정 대표는 "며칠 전에 발표했다시피 경제도 특히 지금 같은 상황 속에서는 불가측성이 아주 고조된 이 상황 속에서는 타이밍이 제일 중요하다"며 "골든타임이 제일 중요하기 때문에 25조 규모로 긴급 추경을 편성할 것"이라고 밝혔다.

이어 "하루하루가 급하고 실시간으로 급한 만큼 중소기업 하시는 분들에게 즉각적으로 도움이 될 수 있도록 가동할 것"이라며 "중동상황 경제대응 TF를 통해서 환율 3법도 빨리 처리하도록 하겠다"고 말했다.

정 대표는 "원자재 수입비용도 굉장히 문제가 될 것 같고 수입·수출 항로도 걱정되며, 거래 단절, 계약 지연, 수출 대금 미수령 문제 등 여러 가지가 복합적으로 밀려오고 있다"고 우려했다.

간담회에는 정청래 당대표를 비롯해 한정애 정책위의장, 김기문 중소기업중앙회장 등이 참석했다.

kimsh@newspim.com