전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.23 (월)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[르포] 16년 만에 이뤄진 '노무현 키즈' 정청래의 검찰개혁 완수 보고와 다짐

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정청래, 경남 김해 봉하마을·양산 남부시장 방문
노무현 묘역 참배하고 권양숙 여사와 비공개 만남
"나는 노무현 키즈, 검찰개혁에 권양숙 여사 눈물"

[김해·양산=뉴스핌] 조승진 기자 = "권양숙 여사께서 '자꾸 눈물이 나는지 모르겠다' 하면서 눈물을 훔치셨어요. 검찰 개혁은 노무현의 못다 이룬 꿈이었죠. 아직도 노무현 대통령의 꿈을 이루기 위해 우리가 가야 할 길이 많이 남아 있습니다"

정청래 더불어민주당 대표는 23일 오전 경남 김해 봉하마을을 찾아 고(故) 노무현 전 대통령의 묘역에 참배하고 권양숙 여사와 만난 소회를 이같이 밝혔다.

이번 봉하마을 방문은 앞서 정 대표가 검찰 개혁 법안(공소청 설치법, 중대범죄수사청법)이 국회를 통과하면 노 전 대통령에게 보고하겠다고 공개적으로 밝히면서 추진됐다. 권 여사는 정 대표를 통해 검찰 개혁 성과 보고를 듣고 눈물을 흘린 것으로 전해진다.

노 전 대통령은 지난 2009년 5월 23일 서거했다. 정 대표의 검찰개혁 완수 보고는 16년 만에 이뤄진 셈이다.

[김해=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 정청래 대표가 23일 오전 경남 김해시 진영읍 봉하마을 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 있다. 2026.03.23 chogiza@newspim.com

◆ 정청래 "검찰개혁 보고하러 봉하 왔다"…권양숙 눈물

이날 정 대표와 민주당 최고위원, 민주당 경남도당 의원 등 약 80명은 노 전 대통령의 묘역을 찾아 단체로 참배했다.

정 대표는 참배 후 방명록에 '꽃이 지고 나서야 봄인 줄 알았습니다. 어느새 더 많은 노무현이 피어났습니다'라는 글을 남겼다.

이후 정 대표는 권양숙 여사 사택을 찾아 비공개로 만나며 이 자리에서 권 여사에게 검찰 개혁 관련 성과 보고를 했다고 밝혔다.

정 대표는 이날 기자들과의 만남에서 "권 여사께서 '노무현 전 대통령이 그리워 오는 사람들은 많았는데 정책 보고를 하러 오는 것은 오늘이 처음'이라 하더라"며 "(권 여사가) 기뻐하며 '왜 이렇게 자꾸 눈물이 나는지 모르겠다'하며 눈물을 훔쳤고, 여사님을 보며 나도 마음이 울컥했다"고 했다.

이어 "검찰 개혁은 노 전 대통령의 못다 이룬 꿈"이라며 "나는 노사모 회원이었는데 지금에야 면목이 좀 선 것 같다"고 했다.

[김해=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 민주당 최고위원, 민주당 경남도당 의원 등 약 80명이 23일 노무현 전 대통령의 묘역을 찾아 단체로 참배했다. 2026.03.23 chogiza@newspim.com

◆ "노무현 정치가 내 나침반…아직 갈 길 남아"

정 대표는 "노 전 대통령의 못다 이룬 꿈, 그 당시는 국토 균형발전이었다"며 "국토 균형발전, 지역 타파, 반칙과 특권이 없는 세상, '광주에서 통이면 대구에서도 통이다'를 많이 주창했다. 아직도 노무현 대통령의 꿈을 이루기 위해 우리가 가야 할 길이 많이 남아있다"고 밝혔다.

또 "나는 노무현 키즈로 정치를 시작한 이래 중요한 순간마다 노무현을 생각했다"며 "노 전 대통령이 말한 정치가 내 나침반이고 정치적인 선택과 결정에 지침이 됐다"고 했다.

그는 노 전 대통령이 '정치인은 항상 옳은 길을 선택해야 한다. 아무리 어려워도 옳은 판단과 결정을 내리는 선택을 해야 한다. 하지만 옳은 선택이 여러 길이 있을 때는 참 고민되더라'라고 말한 일화를 소개했다.

정 대표는 "노 전 대통령은 옳은 길 중 판단이 잘 안될 때는 나에게 이익이 되는 길이 뭐고 손해가 뭔지 보고, 옳지만 본인에게는 손해가는 길을 선택했다"며 "그것이 내가 정치적 선택을 할 때 판단할 때 중요한 지침이 됐다"고 거듭 강조했다.

그러면서 "노 전 대통령은 항상 옳은 길을 선택하고 그 과정에서 좌고우면하지 않고 용기를 낸 정치인"이라며 "참배하며 잠깐 부엉이바위를 봤는데 노 전 대통령이 남기고 간 유지, 후배들이 잘 받들어서 사람 사는 세상, 차별받지 않는 평등한 세상을 위해 노력해야겠다"고 말했다.

◆ "문재인 전 대통령, 검찰개혁 후속 법안 통과에 '큰일 했다' 격려"

정 대표는 문재인 전 대통령으로부터 이번 검찰 개혁 후속 법안 통과 이후 "정말 큰일을 했다, 잘했고 고생했다"는 말을 들었다고 밝혔다.

당초 정 대표는 문 전 대통령을 별도로 예방할 예정이었으나, 문 전 대통령의 장모상으로 일정이 변경되면서 빈소에서 문 전 대통령을 만나 이 같은 대화를 나눴다고 전했다.

정 대표는 봉하마을 봉하연수원 강연장에서 이어진 현장 최고위원회의에서도 "노무현 전 대통령은 돌아가셨지만 어느새 더 많은 노무현이 피어난 이곳 봉하마을에서 인사드린다"며 "노사모 회원이었던 나는 지금 민주당 대표가 됐다"며 노사모 회원임을 재차 강조했다.

이어 "검찰 개혁을 입에 올릴 때마다 노 전 대통령을 생각한다. 늘 죄송하고 감사했다"며 "노 전 대통령 묘역을 찾아 홀로 외로운 싸움을 감당한 노 전 대통령께 이제 걱정 없이 편히 쉬시라는 말을 전했다"고 밝혔다.

◆ 양산 남부시장 민생 현장 방문...김경수와 동행

정 대표는 오후에는 경남 양산 남부시장을 찾아 민생 현장 방문을 이어갔다. 김경수 더불어민주당 경남지사 예비후보도 함께 시장을 돌며 상인들과 시민들을 만났다.

정 대표가 도착하자 시민들이 몰려들며 "정청래 사진 찍어야지"라는 외침과 함께 사진 촬영 요청이 이어졌다. 정 대표는 지난 18일 경남 하동 진교공설시장을 찾았을 때처럼 시장을 돌며 상인들에게 김 예비후보를 소개하며 지원에 나서기도 했다.

정 대표는 화장품 가게와 빵·도넛 가게, 떡집, 죽집 등 시장 곳곳을 차례로 방문하며 상인들과 인사를 나눴다. 멕시코감자를 판매하는 가게에서는 "처음 먹어본다"며 감자를 검은 봉지 가득 구매했고, 빵집에서는 상인이 건넨 팥도넛을 김 예비후보와 함께 맛보기도 했다.

남부떡집에서는 카메라를 향해 "저는 지금 경상남도 남부시장에 와 있습니다. 없는 떡이 없는 남부떡집입니다"라며 방송 리포터를 흉내 내 주변의 웃음을 자아냈다.

이후 농산물 가게와 반찬 가게, 약초 가게 등을 들르며 상인들과 인사를 나눈 정 대표는 채소 가판대에서 밤고구마를 구매한 뒤 시장 방문 일정을 마무리했다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
사진
국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동