강원도, 제1차 수소정책 협의회 개최…올해 육성계획 공유

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 26일 환동해관에서 제1차 수소정책 협의회를 열고 올해 수소산업 육성계획의 추진 방향을 공유했다.
글로벌본부장 주재로 열린 이날 회의에서는 '2026년 강원특별자치도 수소산업 육성계획'의 중점 과제가 보고됐다. ▲수소산업 기반 완성 ▲수소 전주기 밸류체인 구축 ▲기업유치 여건 마련 ▲우수 인재 육성 및 글로벌 협력 강화 등이 핵심이다.
참석 위원들은 수소 생산기술, 저장·운송 인프라, 수소 모빌리티 등 산업 동향을 공유하고 도 정책과의 연계 방안을 검토했다. 도내 기업·연구기관의 공모사업 참여 확대 등 발전 방향도 논의하며 수소산업 육성정책이 지역 산업 기반과 연계될 수 있는 실행 방안을 모색했다.
도는 이번 협의회에서 나온 의견을 반영해 세부 추진계획을 실행하고, 관계 부서 및 유관기관과 협업 체계를 강화할 계획이다. 정부 공모사업 대응, 규제 개선 건의, 민간 투자 연계 등 정책 실행력을 높이기 위한 기반 마련도 지속 추진한다.
손창환 글로벌본부장은 "수소산업은 미래 에너지 전환과 지역 산업 경쟁력을 좌우할 핵심 분야"라며 "민관 협력체계를 공고히 해 강원도 수소산업 기반을 체계적으로 구축하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com