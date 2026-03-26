가짜뉴스 두뇌전 '베팅 온 팩트', 감탄 대신 웃음·안도 주는 서바이벌 온다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 웨이브 새 오리지널 서바이벌 '베팅 온 팩트'가 가짜뉴스를 둘러싼 치열한 두뇌 싸움을 예고했다.

27일 온라인으로 진행된 '베팅 온 팩트' 제작발표회에는 장동민, 이용진, 예원, 진중권, 헬마우스, 정영진, 강전애, 박성민과 김민종 PD가 참석해 프로그램에 대한 다양한 이야기를 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '베팅 온 팩트' 출연진, 김민종 PD. [사진=웨이브] 2026.03.26 moonddo00@newspim.com

'베팅 온 팩트'는 가짜뉴스가 범람하는 시대를 살아가는 8인의 출연자가 외부와 단절된 공간에서 생활하며 뉴스의 진위를 가리는 리얼리티 뉴스 게임 쇼다.

김민종 PD는 "가짜뉴스를 소재로 하되 마냥 진지하기보다는 예능적으로 풀어보고 싶었다"며 "같은 뉴스를 두고도 진짜라고 하는 사람과 가짜라고 하는 사람이 갈리는 지점이 흥미로웠다. 뉴스를 소비하는 사람마다 배경이 다르기 때문"이라고 기획 의도를 밝혔다. 이어 "전혀 다른 8명의 플레이어가 만나면 재밌는 뉴스 서바이벌이 될 것 같았다"고 덧붙였다.

또한 그는 "촬영하면서 신들린 듯이 팩트를 맞추는 모먼트도 있었고, 출연자마다 접근 방식이 확연히 달라 보는 재미가 있었다"며 "특히 예능인들이 뉴스에 접근하고 팩트를 걸러내는 방식이 예상과 달라 놀라웠다. 시청자들도 충분히 흥미롭게 보실 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

출연진의 출연 계기 역시 다양했다. 장동민은 "서바이벌 출연 자체가 부담이 있었지만, 뉴스의 진위를 따지는 포맷은 처음 접하는 영역이라 오히려 흥미로웠다"며 "새로운 도전을 해보고 싶다는 승부욕이 생겨 출연을 결심했다"고 말했다.

이용진은 "3년 정도 아침마다 종이신문을 읽고 있는데, 제안이 우연처럼 다가왔다"며 "이건 해야 된다는 계시 같은 느낌이 들어 본능적으로 선택했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '베팅 온 팩트' 출연진. [사진=웨이브] 2026.03.26 moonddo00@newspim.com

진중권은 "처음에는 나와 어울리지 않는다고 생각해 출연을 고사하려 했다"며 "하지만 가짜뉴스의 폐해에 대해 문제 제기를 해왔던 만큼 공익성도 있겠다고 판단해 참여했다"고 말했다. 이어 "현장에 와서는 조금 후회하기도 했다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

예원은 "나에게 이런 프로그램이 들어올 거라 생각 못 했다"며 "그동안 보여준 모습과는 거리가 있다고 느꼈다"고 털어놨다. 이어 "가짜뉴스를 많이 접하는 입장에서 문제의식을 느꼈고, 전문적이지 않더라도 대중적인 시선으로 이야기해보고 싶었다"고 설명했다.

정영진은 "출연진 라인업을 보고 이 정도면 나가도 되겠다고 생각했다"며 "막상 해보면 다 바보가 되는 프로그램"이라고 재치 있게 말했다.

박성민은 "웨이브와 두 번째 작업인데, 이전 서바이벌을 통해 편견이 깨진 경험이 있다"며 "뉴스를 다루는 직업이다 보니 예능이라는 형식으로 생각을 표현할 수 있는 점이 매력적이었다"고 밝혔다.

강전애는 "정치 프로그램에서는 당의 입장을 이야기해야 할 때가 많았는데, 때로는 양심과 충돌하기도 했다"며 "이 프로그램을 통해 개인으로서 솔직한 목소리를 내고 싶었다"고 말했다.

헬마우스는 "다양한 분야의 사람들과 함께하는 것 자체가 설렜다"며 "평소와는 다른 환경에서 새로운 경험을 할 수 있을 것 같았다"고 전했다.

출연진 간 미묘한 긴장감도 드러났다. 박성민은 "장동민이 가장 무서웠다. 서바이벌을 다 휩쓸고 다니는 이미지가 있어 꼭 한 번 맞붙어보고 싶었다"고 했고, 장동민은 "프로그램과 출연진 조합이 워낙 독특해 결과를 가늠하기 어려웠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '베팅 온 팩트' 출연진, 김민종 PD. [사진=웨이브] 2026.03.26 moonddo00@newspim.com

플레이어들의 전략 역시 관전 포인트다. 장동민은 '지배자형', 이용진은 '계략형', 진중권은 '논리형', 정영진은 '빅데이터형', 헬마우스는 '분석형', 예원은 '감성형', 박성민은 '공격형', 강전애는 '육각형 플레이어'로 각기 다른 방식의 플레이를 펼친다.

예원은 "처음에는 내가 불리할 것 같다는 생각이 컸다"며 "하지만 1~2회를 촬영하면서 '할 만하다'는 느낌도 들었다"고 털어놨다. 이어 "회를 거듭할수록 한 치 앞도 알 수 없는 뉴스들이 많았고, 그 과정을 시청자들도 흥미롭게 보실 수 있을 것 같다"고 전했다.

정영진은 "가짜뉴스라는 걸 알고 봐도 속을 수 있을 정도로 제작진이 교묘하게 구성했다"고 강조했고, 장동민은 "어떤 기대를 하든 그 이상의 재미와 충격을 느낄 수 있을 것"이라고 자신했다.

끝으로 정영진은 "다른 서바이벌을 볼 때는 출연자들을 보며 감탄하게 되지만, '베팅 온 팩트'에서는 오히려 안도감을 느끼실 것"이라며 "세상에 완전히 똑똑한 사람은 없다는 걸 느끼게 될 테니, 편안하게 웃으며 즐겨달라"고 전했다.

'베팅 온 팩트'는 가짜뉴스를 판별하는 과정을 통해 시청자에게 정보 소비에 대한 새로운 시각을 제시할 전망이다. 출연진은 "프로그램을 꾸준히 시청하면 가짜뉴스를 구별하는 혜안이 생길 것"이라며 기대를 당부했다.

'피의 게임', '사상검증구역: 더 커뮤니티'의 뒤를 이을 웨이브 2026년 상반기 기대작인 오리지널 예능 '베팅 온 팩트'는 27일 오전 11시 첫 공개되며, 오직 웨이브에서 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com