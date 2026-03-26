전남도, 중동정세 피해 기업 지방세 유연 지원

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 중동 지역 군사 긴장으로 수출 차질과 물류비 상승 등 피해를 입은 도내 기업의 경영 부담을 덜기 위해 지방세 지원에 나섰다.
도는 시·군과 협력해 중동 정세 악화로 직접적인 피해를 본 기업을 대상으로 지방세 신고·납부기한 연장, 징수 및 체납처분 유예 등 세제 지원을 추진한다고 26일 밝혔다.
취득세와 지방소득세 등 신고·납부 세목은 최대 1년까지 납부기한 연장이 가능하다. 이미 고지된 세금은 기업 여건에 따라 고지 유예, 분할고지, 징수 유예 등으로 조정해 납세 부담을 완화할 예정이다.
피해 규모가 큰 기업에는 지방세 세무조사 연기와 함께 분납 허용, 관허사업 제한 및 행정제재 유보 등 행정적 지원도 병행한다.
전남도는 시·군과 협조해 피해기업이 지원에서 누락되지 않도록 안내를 강화하고, 기업 신청을 원칙으로 하되 필요 시 직권으로도 지원을 검토할 방침이다. 신청은 관할 시·군 세무부서를 직접 방문하거나 우편, 팩스 등을 통해 가능하다.
박성열 전남도 세정과장은 "중동정세로 어려움을 겪는 기업들의 지방세 부담 완화와 경영 안정에 실질적인 도움이 되도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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