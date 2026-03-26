이승연 부산시의원 "광역의원 공천…공정한 경선으로 이뤄져야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이승연 부산시의원이 최근 수영구 광역의원 공천 논란과 관련해 유감을 표하며 공정한 경선을 촉구했다.
이승연 시의원은 26일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "당의 화합과 다가오는 지방선거의 진정한 승리를 위해, 광역의원도 부디 원칙에 입각한 공정한 경선의 장을 열어주시기를 촉구한다"고 밝혔다.
이 의원은 "최근 우리 당 지도부는 공천의 과정이 반드시 공정해야 함을 천명했으나 부산시장 선거에서 컷오프설이 돌자 수영구 정연욱 의원을 비롯해 지역 국회의원들이 목소리를 내주었다"며 "그러나 정작 정연욱 의원의 안방인 수영구에서는 무슨 일이 벌어지고 있는가"라고 목소리를 높였다.
이어 "지금 수영구는 시장의 친인척으로 알려진 특정 인물의 전략공천설이 파다하다"라고 언급하며 "특정 인물에게 전략공천하는 것은 지방자치의 근간을 훼손하는 일이라며 언론마저 우려를 표하고 있다"고 직격했다.
이 의원은 지난 14일 수영구 당협사무실에서 진행된 출마자 면접 당시의 대해 정연욱 의원의 최측근 인사가 선거구 이전에 대한 견해를 물었고 '지역구민을 배신할 수 없다'며 단호히 거절하자 '만약 컷오프가 되면 인정하겠냐'는 질문까지 나왔다고 전했다.
그러면서 정연욱 국회의원에게 "부산시장 선거의 공정성은 지켜야 할 원칙이고 지방의원 선거의 공정성은 지키지 않고 내버려도 되는 것인가"라며 "본인이 외쳤던 '공정'은 힘 있는 자들만의 전유물인가. 저 이승연이 컷오프 당해야 할 하등의 명분이 있는가"라고 되물었다.
또 "장동혁 대표, 이정현 공천관리위원장, 정동만 부산시당위원장, 수영구 정연욱 국회의원께 강력히 요청한다"면서 "광역의원도 공정한 경선을 보장해 달라. 제 지역 선거구에서 그 어떤 후보와도 정정당당하게 맞붙어 실력을 증명하겠다"고 했다.
이에 정연욱 의원실 관계자는 "당협사무실에서 진행된 면접 질문은 출마자들에 대한 공통 질문이었다"며 컷오프와 관련해서는 "아직 공천관리위원회에서의 결정이 아직 끝나지 않았다"고 답했다.
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