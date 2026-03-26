전남개발공사, '공공주도 에너지전환' 가속

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남개발공사는 글로벌 AI·반도체 기업의 RE100 요구에 맞춰 전남 재생에너지를 핵심 자산으로 전환하고 이를 기업 유치와 일자리 창출로 잇는 공공주도형 선순환 경제 모델 구축에 속도를 내고 있다고 26일 밝혔다.
공공주도 에너지 사업의 필요성은 국가적 에너지 안보와 직결된다. AI와 데이터센터 등 전력 다소비 산업의 팽창으로 전력 설비 용량은 10년 전 93GW 수준에서 현재 230GW 이상을 확보해야 하는 '에너지 전쟁' 시대로 진입했다.
특히 에너지 수입 의존도가 90%를 상회하는 상황에서, 초기 해상풍력 시장의 외국 자본 잠식에 따른 국부 유출과 산업 생태계 붕괴 우려가 커짐에 따라 전남의 자원을 도민의 자산으로 보호하기 위한 공사의 선도적 역할이 더욱 중요해졌다.
공사는 이러한 정책 비전 실현을 위해 선제적인 조직 정비와 제도 개선에 앞장서 왔다. 지방공기업 최초로 전담 기구인 '에너지본부(1본부 3처)'를 신설해 전문성을 확보했으며 재생에너지 사업이 지방공기업의 '당연적용사업'에 포함되도록 법 개정을 주도하여 제도적 기반을 마련했다. 개발 이익의 사유화를 방지하고 지역 중소기업과 동반 성장하겠다는 정부 정책 방향과도 일치한다.
사업 성과도 가시화되고 있다. 공사는 현재 총 964.7MW, 사업비 6조 9000억 원 규모의 대규모 프로젝트를 추진 중이며, 이는 전국 지방공기업 중 최대 수준이다. 특히 2025년 7월 전남 최초로 공공주도 상업운전에 성공한 '영광 약수 해상풍력'을 시작으로 완도 장보고(400MW), 신안 후광(323MW) 등 초대형 단지 조성을 견인하고 있다. 또한 지방공기업 최초로 ESS(에너지저장장치) 중앙계약시장에 진출하여 160MW 규모의 인프라를 구축하는 등 전력계통 안정화에도 기여할 방침이다.
앞으로 공사는 에너지 혁신의 결실을 지역사회와 공유하는 데 주력한다. 발전 수익을 도민에게 환원하는 '에너지 기본소득' 모델을 안착시켜 체감형 복지를 실현할 계획이다.
특히 국내 기술로 만든 부품과 장비를 우선 사용하여 이익이 외국으로 빠져나가는 것을 막고, 전남의 기업들이 함께 성장할 수 있는 튼튼한 환경을 만들 예정이다. 이를 통해 RE100 전용 산단 조성으로 글로벌 기업을 유치하고 양질의 일자리를 만들어 청년이 돌아오는 '대한민국 에너지 주권의 심장'으로 도약한다는 구상이다.
장충모 전남개발공사 사장은 "공공주도 에너지 혁신은 정부 에너지 정책을 지역에서 구현하고 기업 유치와 일자리 창출을 통해 지방소멸을 막을 수 있는 유일한 길"이라며 "전국 최고 에너지 전문 지방공기업으로서 에너지 사업을 조기에 가시화해 전남·광주 모든 시·도민과 기업이 혜택을 누리도록 하겠다"고 말했다.
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