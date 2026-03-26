韩国务总理博鳌论坛发表视频演说：呼吁发扬"同舟共济"精神

纽斯频通讯社首尔3月26日电 韩国国务总理金民锡26日在中国博鳌亚洲论坛发表视频演讲时强调："同舟共济精神在面临不确定性挑战的今天尤为迫切，这不仅适用于韩中两国，也适用于整个亚洲。"

资料图：韩国国务总理金民锡。【图片=纽斯频通讯社】

金民锡当天以视频方式发表主旨演讲称："需以创新、制度和互联互通为核心，应对当前快速变化的世界环境。"

金民锡表示："当今我们面临的挑战已难以凭借单一国家的力量解决。只有地区国家在信任基础上携手合作，才能将挑战转化为新的机遇。期待博鳌论坛继续发展成为积累信任的对话与合作平台。"

金民锡就当前国际环境称："中东局势、俄乌战争等国际局势紧张加剧。技术创新、供应链重组、人口结构变化等结构性变革在加速推进。"他提出，创新、制度、互联互通是应对当前局面的新方向。

关于创新方向，金民锡强调："应持续开展国际合作，使通过技术创新的新增长动力为共同繁荣做贡献。在人工智能（AI）、半导体、生物等尖端领域，一方面要将创新扩散至各国产业及社会全领域，同时也要并行国家间合作。"

关于制度，他提及今年将在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会表示："在国际经济不确定性加大的背景下，应通过RCEP、APEC等区域多边合作机制，提高贸易与投资的可预测性，强化供应链安全与韧性。希望去年APEC庆州峰会的成果能延续至今年深圳APEC峰会，提升区域开放性与稳定性，更接近数字化转型与包容性增长。"

他还提出应加强韩中两国在供应链稳定性、跨国安全、人才交流及共同研究等领域的多种合作。

金民锡说："顺应变化潮流，应将国际合作视野扩展至新议题，合作主体也应多元化。韩国将2026年定为绿色大转型元年，加速产业与能源转型。同时也在加强供应链稳定性、卫生与灾害应对、网络安全及跨国安全等各领域合作。"

金民锡补充道："区域合作不仅依赖政府间协议，更取决于人与人之间的连结。青年人才交流、共同研究是长期积累地区信任资本的基础。"

他接着说："中国正推进高水平对外开放，在长春、海南、烟台等地打造国际合作示范区和产业合作园区等合作据点。韩国将积极利用这些全球企业、资本与技术汇聚的平台，具体落实与中国的产业、技术、投资合作，并转化为质的成果。期待共同打造不仅惠及韩中两国，更能为世界经济做出贡献的合作模式。"

另外，韩国国务总理金民锡临时取消访华出席博鳌亚洲论坛2026年年会的行程，以专注应对中东局势不稳给韩国经济带来的影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社