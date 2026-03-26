포항 수성리 야산서 산불...헬기 10대 동원 진화 중

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 26일 오후 1시 3분쯤 경북 포항시 남구 장기면 수성리의 한 야산에서 산불이 발생해 경북 소방 등 진화 당국이 진화하고 있다.
'군부대 사격 훈련 중 산에 불이 났다'는 신고를 받은 소방 당국은 진화 헬기 10대를 투입해 조기 진화를 서두르고 있다.
군부대는 산불 지역 진입을 통제했다.
산불 현장에는 초속 2m의 남동풍이 불고 있는 것으로 전해졌다.
nulcheon@newspim.com
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[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 26일 오후 1시 3분쯤 경북 포항시 남구 장기면 수성리의 한 야산에서 산불이 발생해 경북 소방 등 진화 당국이 진화하고 있다.
'군부대 사격 훈련 중 산에 불이 났다'는 신고를 받은 소방 당국은 진화 헬기 10대를 투입해 조기 진화를 서두르고 있다.
군부대는 산불 지역 진입을 통제했다.
산불 현장에는 초속 2m의 남동풍이 불고 있는 것으로 전해졌다.
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