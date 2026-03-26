'어제는 1억뷰 스타, 오늘은 실업자' AI제작 열풍에 배우 직업 위태

하루 60만원 벌던 단역 배우, 섭외 끊겨
시댄스 2.0 실제 촬영같은 영상미 자랑
제작비는 실제 촬영비용의 10분의 1수준
[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 드라마 업계 단역 배우들이 인공지능(AI) 기술의 급격한 부상으로 유례없는 실직 위기에 내몰리고 있다고 중국 경제관찰망이 26일 보도했다.
중국 드라마·연예 분야에서는 올해 춘절(음력 설) 가라(설 특집 프로그램) 이후 AI 제작 드라마 시장 점유율이 급증하면서, 배우들의 출연 기회와 수입이 급감하는 현상이 발생하고 있는 것으로 알려졌다.
경제관찰망은 AI 제작 드라마 열풍이 불면서 인기 드라마 배우들이 설 자리를 잃고 있다며, 출연 섭외가 뚝 끊기고 팬덤이 무너지면서 스타 배우들의 막대한 출연료 수입도 급감하고 있다고 전했다.
이 신문은 단막 드라마 배우 천 모 씨의 사례를 들어, 올해 초까지만 해도 출연 드라마 조회수가 1억 회를 돌파하고 일당이 3,000위안(약 55만 원)에 달할 정도로 인기를 끌었으나 춘절 이후 인기가 급랭했다고 소개했다.
신문에 따르면 예년의 경우 3월 이후 출연 섭외가 크게 밀릴 정도였지만, 지금은 문의가 단 한 건도 들어오지 않는 상황인 것으로 알려졌다. 활발했던 드라마 배우 구인 사이트와 위챗 단톡방에도 적막이 감돌고 있다고 이 신문은 전했다.
드라마 배우 천 씨는 "10군데 지원하면 3곳은 합격하던 예전과 달리, 지금은 10군데 모두 연락이 없다"며 "동료 감독들조차 AI 드라마 제작으로 직업을 전환하겠다며 촬영 현장을 떠나고 있다"고 전했다.
경제관찰망은 실제 헝뎬, 정저우 등 중국 주요 드라마 세트장의 인력 수요가 눈에 띄게 줄었다고 밝혔다. 업계에 따르면 2026년 춘절 이후 현장 단편 드라마 제작량은 전년 대비 50% 급감했다. 이로 인해 중견 배우는 물론 단역 배우들까지 일자리를 잃는 실정이다.
배우들의 자리를 뺏는 주인공은 고도화된 AI 기술이다. 데이터아이-ADX의 자료에 따르면, 올해 춘절 기간 단편 드라마 총 시청 횟수 86억 7,000만 회 중 AI 제작물이 29.4%를 차지했다.
특히 '시댄스 2.0' 등 최신 AI 모델로 제작된 AI 휴머노이드 드라마는 실제 현장 촬영과 구분이 어려울 정도의 고품질 영상미를 구현하며, 전체 AI 제작 드라마 시청의 80% 이상을 점유했다.
제작사들이 AI로 눈을 돌리는 이유는 압도적인 경제성 때문이다. AI 제작 드라마의 실제 촬영 대비 제작비는 10분의 1 수준이며, 제작 기간도 80% 이상 단축할 수 있다.
AI 드라마 제작 전문가들은 배우 섭외, 로케이션 비용, 장시간의 촬영 공정이 생략됨에 따라 경제 효율성이 기존 제작 방식과 비교할 수 없을 만큼 막대하다고 말한다.
이러다 보니 주요 업체 가운데 바이두, 콰이쇼우 등 대형 플랫폼들은 AI 기반 단편 드라마에 대해 최소 제작비를 보장하는 등 파격적인 지원책을 내놓으며 AI 제작 콘텐츠 확보에 열을 올리고 있다.
벼랑 끝에 몰린 배우들은 출연료를 스스로 3분의 1 수준으로 낮추는 등 파격적인 조건을 제시하는 사례도 비일비재하다. 경제관찰망은 주연급 배우들이 스스로 조연을 자처하며 계속해서 연기만 할 수 있게 해달라고 요청하는 사례도 흔하다고 보도했다.
한편 최근 발표된 세계 IT 분야 통계 보고서에 따르면 인공지능(AI)이 이미 인류 전체 일자리의 93%에 걸쳐 직간접적인 형태로 사람들의 직업과 일자리에 영향을 미치기 시작한 것으로 알려졌다.
일부 연구 보고서는 향후 5년 안에 전 세계 노동 인구 1억 7천만 명이 인공지능의 영향을 받을 것으로 예측했으며, 좀 더 과감한 보고서는 일자리에 영향을 받는 사람의 수가 8억 명에 달할 수도 있다는 주장을 내놨다.
서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com