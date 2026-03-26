엔텔스, 타잔DB 네이버 클라우드 마켓플레이스 출시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = AX 솔루션 전문기업 엔텔스는 자사의 고성능 엔터프라이즈 DBMS인 '타잔DB(TarzanDB for PostgreSQL)'를 네이버 클라우드 플랫폼(NCP) 마켓플레이스에 공식 등록하고 서비스 공급에 나선다고 26일 밝혔다.
회사에 따르면 엔텔스의 타잔DB는 NHN 클라우드에 이어 이번 NCP 등록까지 마치며 국내 클라우드 시장 진출의 중요한 이정표를 세웠다. 이번 마켓플레이스 등록으로 NCP 사용자들은 별도의 복잡한 설치 과정 없이 클릭 몇 번만으로 검증된 오픈소스 PostgreSQL 기반의 타잔DB를 클라우드 환경에서 즉시 사용할 수 있게 됐다.
회사 측은 TarzanDB SE, EE, Service Pack, 관리 패키지 툴 등 세분화된 라인업을 제공해 고객사의 비즈니스 규모와 목적에 맞는 최적화된 데이터 관리 환경을 지원한다고 설명했다. 타잔DB는 기존 오픈소스 PostgreSQL의 한계를 뛰어넘는 독보적인 쿼리 처리 성능과 장애 발생 시 서비스 중단을 최소화하는 'Quick Failback' 기반 무중단 운영 기술을 강점으로 한다.
특히 최근 기업들의 최대 화두인 생성형 AI 도입을 돕기 위해 RAG(검색 증강 생성) 기술을 지원, 기업형 AI 서비스 구축을 위한 핵심 데이터 인프라로서의 입지를 굳히고 있다. 또한 오라클(Oracle) 등 기존 외산 상용 DB와의 높은 호환성을 바탕으로 전용 마이그레이션 툴을 제공, 고객이 클라우드로 전환할 때 발생하는 비용과 기술적 리스크를 획기적으로 낮췄다.
엔텔스는 이번 NCP 마켓플레이스 등록을 기점으로 공공, 금융, 제조 등 클라우드 네이티브 전환 수요가 높은 산업군을 집중 공략할 계획이다. 특히 소프트웨어 품질인증(GS) 1등급 획득으로 입증된 안정성을 앞세워 공공 클라우드 시장 점유율을 빠르게 확대한다는 전략이다.
정은택 엔텔스 본부장은 "국내 최대 클라우드 서비스인 NCP와의 협력을 통해 더 많은 고객이 타잔DB의 압도적인 성능을 경험할 수 있게 됐다"며 "단순한 DB 공급을 넘어 고객이 데이터 주권을 확보하고 성공적인 디지털 전환을 이룰 수 있도록 돕는 최고의 AX 파트너가 될 것"이라고 강조했다.
이어 "타잔DB는 외산 솔루션 대비 합리적인 비용으로 엔터프라이즈급 성능을 보장한다"며 "마이그레이션과 RAG 등 특화된 서비스 제공으로 고객의 비즈니스 혁신을 위한 든든한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.
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