'TIGER 반도체TOP10 ETF', 개인 순매수 2조원 돌파

순자산 8조8353억원, 국내 ETF 3위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 지난 25일 'TIGER 반도체TOP10 ETF'의 개인투자자 누적 순매수 금액이 2조원을 넘어섰다고 26일 밝혔다.
연초 이후에만 1조6000억원 수준의 개인 순매수가 유입됐다. 순자산은 8조8353억원으로, 국내 주식형 테마 ETF 중 최대 규모이자 국내 ETF 시장 전체에서 세 번째로 큰 규모다.
지난 2021년 8월 상장한 이 ETF는 삼성전자(23.9%)와 SK하이닉스(30.0%)를 포함한 국내 대표 반도체 기업 10개 종목에 집중 투자하는 상품이다. 국내 주식형 반도체 ETF 중 두 종목의 편입 비중이 가장 높다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 앞서 GTC 2026 기조연설에서 삼성전자가 AI 추론 전용 칩 제조를 담당하고 있다고 공개했으며, SK하이닉스 부스를 찾아 HBM4 시제품에 서명하기도 했다. 연설 전반에 걸쳐 AI 구동에 메모리가 필수적이라는 점을 강조하며 한국 메모리 반도체 기업들의 전략적 가치를 부각했다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 산업의 80% 이상을 차지한다"며 "TIGER 반도체TOP10 ETF를 통해 한국 반도체 대표 기업들에 투자할 수 있다"고 말했다.
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